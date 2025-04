Se mudó de California a la Italia rural porque “no quería estar cerca de un McDonald’s o Starbucks”

La propiedad donde Keith Richardson pretendía comenzar su nueva vida no debía estar cerca de un McDonald’s o Starbucks, para él, dos símbolos del mundo comercializado del que intentaba escapar en EE.UU.

(CNN) — Una casa a precio de ganga en un pueblo hermoso —incluyendo una persona como parte del personal de limpieza y otra para el mantenimiento— sería suficiente para que muchas personas dieran el salto a Italia, pero el estadounidense Keith Richardson tenía otro requisito clave.

Una vez que se decidió por Apulia, la región mayormente rural que se extiende hacia el talón de la bota de Italia, después de ver propiedades en línea, un amigo expatriado le presentó a una consultora inmobiliaria estadounidense que vive en la zona, quien lo dirigió hacia Nardò, un tranquilo pueblo tierra adentro desde la costa.

“Le di una lista de casas que me gustaban”, dijo Richardson, quien solía trabajar en el sistema educativo de EE.UU., a CNN. “Ella sugirió incluir Nardò porque le dije que no quería estar cerca de un McDonald’s o Starbucks”.

Y, después de algunas ofertas iniciales astutas, consiguió la propiedad en la que espera pasar el resto de su jubilación por apenas una décima parte del costo de una propiedad similar ubicada en su ciudad de residencia en el sur de California.

“La casa estaba en venta por 138.000 euros (US$ 153.000), pero negocié y pagué 100.000 euros (US$ 111.000). Invertí otros 3.800 euros (US$ 4.321) para remodelarla a mi gusto y darle un aspecto renovado”, dice a CNN.

“Fue una sorpresa muy agradable. Estaba dispuesto a pagar más, pero comencé en 100.000 euros para ver si los vendedores harían una contraoferta”.

No lo hicieron.

La casa de 62 metros cuadrados que compró es un hogar de dos dormitorios y dos baños en la planta baja de lo que originalmente fueron instalaciones de almacenamiento o residencias para los sirvientes que trabajaban en el Palacio Tafuri, uno de los lugares emblemáticos de Nardò.

La vivienda está construida con los típicos bloques de piedra dorada rojiza de Apulia. Incluía una chimenea, tres techos espectaculares, paredes de piedra caliza, y fue completamente renovada por los propietarios originales.

La única gran adición de Richardson fue un techo permanente sobre el patio y pantallas de privacidad de bambú fuertes y duraderas. Un precio muy pequeño para pagar, dice él, considerando el valor en dinero de lo que representa la casa.

“Las casas en el sur de California a menos de cinco kilómetros de la costa, en una zona tan deseada, costarían entre US$ 700.000 y US$ 1,4 millones”, dice.

‘Las Maldivas de Italia’

Nardò está apartado, lejos de las multitudes y desconocido incluso para muchos italianos. Ubicado en el corazón de la inmaculada área de Salento en Apulia, está cerca de “las Maldivas de Italia”, algunas de las mejores playas de estilo tropical del país. Richardson afirma que es el lugar perfecto para disfrutar del ambiente costero mientras disfruta de una vida más relajada y despreocupada.

“Apulia es sin duda el lugar ideal para vivir e invertir si buscas el estilo de vida costero de la dolce vita”, afirma.

“Me he enamorado del estilo de vida italiano y de la actitud de domani (mañana). No hay por qué preocuparse porque siempre hay domani. No hay preocupaciones, nos ocuparemos de ello domani, así que por ahora, tomemos un café y veamos a la gente pasear”.

Otros aspectos positivos fueron la asequibilidad y el costo de vida más bajo en comparación con EE. U., los productos a la venta frescos y libres de químicos en las tiendas locales, y las hermosas costas y olivares.

“Es reminiscentemente del sur de California en los años 60”, añade Richardson. “Recuerdo que de niño pasaba por huertos de naranjos para llegar a Disneylandia, Riverside, Santa Bárbara”.

Dice que su amor por Italia se originó en su pasión por aprender idiomas, y que enseñó español durante varios años en la universidad antes de trabajar en administración.

Richardson se retiró como director de investigación y currículo de un distrito escolar de secundaria en los suburbios de Los Ángeles en 2015 y luego comenzó a viajar a Italia dos veces al año, explorando en automóviles de alquiler con amigos y enamorándose del estilo de vida del país y de lo que él llama la “franqueza” de los lugareños.

Para 2023, estaba buscando casa y redujo su búsqueda a Apulia, eligiendo finalmente Nardò por su atractivo no turístico y por la ausencia de cadenas de comida rápida estadounidenses.

Él dice que quería un lugar donde todo fuera auténtico y “local”, sin nada vinculado al turismo de masas o a grandes marcas. Apulia era la respuesta obvia: “playas y costas hermosas, ciudades y pueblos pintorescos, un gran clima (incluso en invierno), y no lleno de los turistas que se encuentran en Toscana, Venecia, Milán y Roma. De hecho, la mayoría de los turistas solían ser italianos u otros europeos. La Dolce Vita era genuina”.

Después de casi un año de buscar, en marzo de 2024 voló desde el condado de Orange y en solo unos días compró la casa de sus sueños en el centro histórico de Nardò, rodeada de majestuosas iglesias y palacios profusamente decorados.

Una forma de vida diferente

Parte del atractivo de la propiedad residía en su proximidad a la Piazza Salandra, la principal plaza, repleta de terrazas de cafés. Otra ventaja era que se encontraba en una planta baja con patio, sin escaleras. Las propiedades más antiguas de los centros históricos italianos suelen tener varias plantas, con escaleras estrechas y empinadas que dificultan el acceso con compras u otros artículos.

Richardson actualmente va y viene entre el sur de California y Nardò, pero planea, una vez que obtenga su visa, pasar más tiempo en Italia, aunque no de forma permanente al principio. “Mis padres aún viven y realmente quiero pasar varios meses del año cerca de ellos” en Estados Unidos, añade.

Planea solicitar una visa de residencia electiva en mayo de 2025, que se basa en un requisito mínimo de ingresos de pensión. En este punto, tendrá que “entregar” su pasaporte al Consulado Italiano en Los Ángeles durante tres meses para el procesamiento y aprobación de la visa.

En Nardò, le encanta el ambiente de pueblo pequeño y disfruta de experimentar choques culturales mientras se adapta a las formas de vida locales. Ahora pasa sus días en Italia visitando pueblos cercanos, tomando café por la mañana en los muchos bares y saboreando platos locales en trattorias en Nardò, donde los turistas extranjeros son vistos inusualmente.

Sin embargo, adaptarse al estilo de vida italiano no ha sido tarea fácil. Sobre todo en lo que respecta a las conversaciones francas.

“Varias personas me han dicho que no son groseras, sino que intentan ahorrarme tiempo y dinero” al resolver las cosas.

Él dice que también le tomó un tiempo adaptarse a los horarios de cierre locales, con las tiendas cerrando a mitad del día.

“Todavía no me he acostumbrado a que las tiendas cierran y abren cuando el propietario se siente ‘listo’. Ahora simplemente lo ignoro, voy por un café y me relajo. Es parte de la dolce vita”.

El camino de Richardson hacia una nueva vida en el sur de Italia también parece haber evitado muchas de las dificultades burocráticas de las que algunas personas se quejan al mudarse al país.

El proceso de compra de una casa fue “muy fácil”, dice.

“Las historias de horror solo existen porque la mayoría de la gente no hace averiguaciones previas. Antes de comprar, el consultor y amigos me hablaron sobre la necesidad de un codice fiscale (número de identificación fiscal). Cuando llegué a Italia, me dijeron a dónde ir para obtener un número italiano, que también es obligatorio”.

Él dice que la agencia inmobiliaria de Nardò le ayudó a abrir una cuenta bancaria, lo cual resultó más difícil y largo que comprar la casa.

“Los bancos necesitan su SSN (número de seguro social) o número de código fiscal federal o ambos. El proceso tomó unas tres horas, pero incluso ahora me reciben con sonrisas de parte de la representante que creó mi cuenta”.

“Genuino y sincero”

La agencia también le encontró una ama de llaves que va regularmente a limpiar su casa y se mantiene en contacto con él. Su novio, que trabaja en la construcción, se ha convertido en su personal de mantenimiento de cabecera, solucionando cualquier problema que surja en la casa mientras Richardson no está.

Un gran problema para Richardson ha sido el hecho de que no se le permite comprar un automóvil en Italia antes de adquirir una tarjeta de residencia.

“No puedo comprender esa parte de la ley italiana”, dice. Mientras tanto, está comprando una bicicleta eléctrica y utilizando automóviles de alquiler.

Una vez que se mude a tiempo completo a Apulia, Richardson dice que alquilará su casa en el sur de California a su hermano gemelo, para tener siempre un lugar donde quedarse cuando visite Estados Unidos.

Él asegura que espera disfrutar de los inviernos suaves de Apulia, los vastos olivares, los pintorescos pueblos y aldeas, la belleza arquitectónica y la increíble cocina.

“¡Si no has probado una bombette, no has vivido!”, dice. Estas son una de las recetas y comidas callejeras icónicas de Apulia: albóndigas de cerdo fresco sazonadas, rellenas de queso y pimienta.

Sobre todo, dice que lo conquistó la amistosa apertura de la gente, que es “genuina y sincera” y cuida unos de otros.

“Me encanta el hecho de que en mi pequeño camino en forma de L haya una típica ‘alarma italiana y vigilancia vecinal’. Es un anciano que vive en la curva del camino. Sale cada mañana a investigar y a saludar a lo largo de todo el día. Habla y observa al repartidor de gas y a los trabajadores de la construcción”.