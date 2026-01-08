Rusia protesta por intercepción de petrolero “Marinera” por parte de EE.UU.

El buque "Marinera" (ex Bella 1) implicado en el transporte de petróleo venezolano, navegaba con bandera rusa al momento de su captura.

(EFE – CNN Chile)– El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió una declaración en contra de la intercepción del petrolero “Marinera” por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresa su profunda preocupación por la acción militar ilegal llevada a cabo por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra el petrolero Marinera el 7 de enero” señalaron desde Moscú en una declaración publicada en su portal web.

El ministro Serguéi Lavrov explicó que el 24 de diciembre pasado se le concedió permiso temporal al “Marinera” para navegar bajo bandera rusa, y que al momento de ser capturado, este se trasladaba por aguas internacionales del Atlántico Norte, rumbo a un puerto ruso.

Asimismo, desde Moscú afirmaron que “las autoridades estadounidenses recibieron en reiteradas ocasiones informaciones verídicas sobre la pertenencia rusa del buque y su estatus civil, no podían tener dudas al respecto, así como no tenían fundamentos para decir que el petrolero navegaba sin bandera o bajo bandera falsa”.

La persecución del petrolero Marinera

En diciembre la Guardia Costera de EE.UU. ya había intentado interceptar este buque, pero el Marinera repelió un intento de abordaje y se adentró en el Atlántico.

Fue en dicha persecución que la tripulación pintó una bandera rusa en un costado del navío, modificó el nombre del buque y cambió su matrícula a rusa.

La tripulación del Marinera no opuso resistencia al momento del abordaje, según un funcionario estadounidense citado por The New York Times, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades.