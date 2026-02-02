Rusia insta a EE.UU. a liberar a Nicolás Maduro y reafirma su apoyo incondicional a Venezuela

El Ministerio de Exteriores ruso demandó la liberación del mandatario venezolano y su esposa, capturados en enero, y reiteró su respaldo a la soberanía y al gobierno constitucional del país.

(EFE) – El Ministerio de Exteriores ruso instó este lunes a Estados Unidos a liberar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, capturados por el ejército estadounidense el pasado 3 de enero.

En un comunicado difundido por la agencia TASS, la diplomacia rusa “reafirma su apoyo incondicional a las autoridades constitucionales de Venezuela” en la protección de su soberanía e intereses nacionales.

El contexto bilateral y las reacciones

Moscú subrayó que debe garantizarse a Venezuela “el derecho a determinar su propio destino” y celebró la determinación del gobierno bolivariano para asegurar la unidad interna y un desarrollo estable. La semana pasada, el Partido Comunista ruso anunció la creación de un comité para luchar por la liberación de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York.

Aunque Exteriores condenó las acciones de EE.UU., el presidente Vladímir Putin evitó una condena abierta. El Kremlin aseguró que mantendrá sus relaciones con Caracas, donde recientemente construyó fábricas de munición y armas, consolidando la cooperación bilateral.