Rusia dice que no hay riesgo de epidemia, pero la OMS exige transparencia tras muerte de trabajadora de un laboratorio de peste

En un comunicado emitido este miércoles, Rospotrebnadzor informó que está retirando gradualmente una serie de medidas preventivas en la región rusa de Irkutsk, donde se encuentra el laboratorio. Añadió que se completó el seguimiento médico de “más del 90%” de los contactos de la trabajadora fallecida y que no se detectaron patógenos peligrosos.
La muerte de la técnica de laboratorio, quien trabajaba en el Instituto de Investigación de la Peste de Irkutsk, Siberia, en el sureste de Rusia, suscitó preocupación internacional y especulaciones en los últimos días sobre la causa de su enfermedad.
Las autoridades de Rusia intentaron disipar estas inquietudes este miércoles; el organismo de control del país declaró: “A fecha de 7 de octubre de 2026, se completó el seguimiento médico de más del 90% de los contactos. No se detectaron problemas de salud relacionados con enfermedades infecciosas y los resultados de casi 5.000 pruebas de laboratorio no revelaron la presencia de microorganismos patógenos peligrosos”.
Rospotrebnadzor, la agencia rusa encargada de las enfermedades infecciosas, también desmintió las informaciones sobre un segundo caso de enfermedad vinculado a la trabajadora fallecida, tras las especulaciones surgidas en un reducido número de medios de comunicación occidentales.
Los expertos en salud mundial instan a una mayor transparencia
Sin embargo, a pesar de las declaraciones tranquilizadoras de las autoridades rusas, los expertos en salud mundial siguen recomendando cautela y exigiendo mayor transparencia a Moscú.
Las autoridades locales implementaron previamente medidas de control de enfermedades en los hospitales de Irkutsk, una decisión que generó dudas entre algunos residentes sobre si estaban actuando con transparencia.
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este miércoles que no ha sido posible realizar una “evaluación completa de riesgos” tras la muerte de la trabajadora rusa, y añadió que “el intercambio de información oportuna, completa y transparente, conforme a la normativa internacional, es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”.
Los expertos de la OMS también actualizaron su evaluación inicial —que calificaba de “bajo” el riesgo para la salud pública derivado de la muerte de la trabajadora—, señalando que, dado que es posible que no haya fallecido de peste neumónica (una infección bacteriana que puede transmitirse de persona a persona, pero que no se propaga con facilidad), el riesgo asociado al suceso se considera ahora indeterminado.
Por otra parte, la Dra. Maria Van Kerkhove, directora del departamento de gestión de epidemias y pandemias de la OMS, indicó que la organización se puso en contacto con sus homólogos del Ministerio de Salud de Rusia y espera recibir “más respuestas”.
“Por eso nos ponemos en contacto con ellos para hacerles preguntas muy detalladas sobre las pruebas que se realizaron y los resultados de esos análisis de laboratorio”, explicó. “Qué análisis adicionales se están llevando a cabo si aún se desconoce la causa, y qué contactos fueron puestos en cuarentena o en seguimiento”.
El Kremlin ha restado importancia a las preocupaciones y afirma que mantiene informada a la OMS “de conformidad con las prácticas establecidas”.
En virtud del Reglamento Sanitario Internacional, diseñado para prevenir la propagación transfronteriza de enfermedades, los Estados miembros de la OMS están obligados a notificar a la organización aquellos “eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional”.
“En respuesta a la información falsa que circula en las redes sociales sobre un segundo caso de enfermedad que afecta a una persona que tuvo contacto con un empleado del Instituto Antipeste de Irkutsk al que previamente se le diagnosticó neumonía adquirida en la comunidad, Rospotrebnadzor afirma que esta información es incorrecta”, declaró el organismo de control en un comunicado a la agencia estatal de noticias rusa TASS.
El martes, Tedros declaró que la OMS estaba buscando esclarecer los “informes de los medios de comunicación sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada”, sin especificar a qué informes de prensa se refería.
EE. UU. presiona para obtener más información
La administración de Trump también tiene dificultades para obtener respuestas claras de Moscú sobre el incidente, aunque Trump declaró este miércoles que Estados Unidos no cree que Shipilova haya muerto por exposición a un arma biológica, y añadió que el Kremlin insiste en que la situación en el instituto de investigación sobre enfermedades infecciosas está “bajo control”.
“No lo creemos”, dijo Trump. “Lo averiguaremos pronto, pero no lo creemos”.
Estados Unidos intensificó su solicitud de información mediante una comunicación diplomática formal —conocida como demarche—, según informó una fuente cercana al asunto a CNN a última hora del martes.
“Hemos solicitado oficialmente información adicional al gobierno ruso”, declaró un portavoz del Departamento de Estado. “También mantenemos comunicación oficial con otros países de todo el mundo para compartir información”.
“Obviamente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo”, dijo el martes el secretario de Estado, Marco Rubio. “Tal vez sea algo de mayor envergadura de lo que pensábamos. No lo sabemos, pero creo que sería imprudente especular en este momento, dada la limitada información de la que disponemos”.
No obstante, Trump afirmó que Rusia es un país “muy sofisticado y muy inteligente, y aseguran que la situación está totalmente bajo control”, aun cuando reconoció que, hasta ahora, las autoridades rusas no han revelado gran cosa.
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