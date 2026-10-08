Rusia dice que no hay riesgo de epidemia, pero la OMS exige transparencia tras muerte de trabajadora de un laboratorio de peste

(CNN Español) — El organismo de control sanitario de Rusia declaró este miércoles que no existe riesgo de epidemia tras la (OMS) solicitaba más información sobre este preocupante suceso. El organismo de control sanitario de Rusia declaró este miércoles quetras la muerte de una trabajadora de un instituto de investigación sobre la peste en Siberia, al tiempo que la Organización Mundial de la Saludsobre este preocupante suceso.

En un comunicado emitido este miércoles, Rospotrebnadzor informó que está retirando gradualmente una serie de medidas preventivas en la región rusa de Irkutsk, donde se encuentra el laboratorio. Añadió que se completó el seguimiento médico de “más del 90%” de los contactos de la trabajadora fallecida y que no se detectaron patógenos peligrosos.

La muerte de la técnica de laboratorio, quien trabajaba en el Instituto de Investigación de la Peste de Irkutsk, Siberia, en el sureste de Rusia, suscitó preocupación internacional y especulaciones en los últimos días sobre la causa de su enfermedad.

Las autoridades de Rusia intentaron disipar estas inquietudes este miércoles; el organismo de control del país declaró: “A fecha de 7 de octubre de 2026, se completó el seguimiento médico de más del 90% de los contactos. No se detectaron problemas de salud relacionados con enfermedades infecciosas y los resultados de casi 5.000 pruebas de laboratorio no revelaron la presencia de microorganismos patógenos peligrosos”.

Rospotrebnadzor, la agencia rusa encargada de las enfermedades infecciosas, también desmintió las informaciones sobre un segundo caso de enfermedad vinculado a la trabajadora fallecida, tras las especulaciones surgidas en un reducido número de medios de comunicación occidentales.

Los expertos en salud mundial instan a una mayor transparencia

Sin embargo, a pesar de las declaraciones tranquilizadoras de las autoridades rusas, los expertos en salud mundial siguen recomendando cautela y exigiendo mayor transparencia a Moscú.

Las autoridades locales implementaron previamente medidas de control de enfermedades en los hospitales de Irkutsk, una decisión que generó dudas entre algunos residentes sobre si estaban actuando con transparencia.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este miércoles que no ha sido posible realizar una “evaluación completa de riesgos” tras la muerte de la trabajadora rusa, y añadió que “el intercambio de información oportuna, completa y transparente, conforme a la normativa internacional, es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”.

Los expertos de la OMS también actualizaron su evaluación inicial —que calificaba de “bajo” el riesgo para la salud pública derivado de la muerte de la trabajadora—, señalando que, dado que es posible que no haya fallecido de peste neumónica (una infección bacteriana que puede transmitirse de persona a persona, pero que no se propaga con facilidad), el riesgo asociado al suceso se considera ahora indeterminado.

Por otra parte, la Dra. Maria Van Kerkhove, directora del departamento de gestión de epidemias y pandemias de la OMS, indicó que la organización se puso en contacto con sus homólogos del Ministerio de Salud de Rusia y espera recibir “más respuestas”.

“Por eso nos ponemos en contacto con ellos para hacerles preguntas muy detalladas sobre las pruebas que se realizaron y los resultados de esos análisis de laboratorio”, explicó. “Qué análisis adicionales se están llevando a cabo si aún se desconoce la causa, y qué contactos fueron puestos en cuarentena o en seguimiento”.

“Lo que se nos ha comunicado es que no tenían ningún caso de peste registrado en esta zona y que no se detectaron patógenos de alta peligrosidad”, afirmó Van Kerkhove. “Por tanto, evidentemente, nos gustaría disponer de más información para entender qué pruebas de laboratorio se realizaron, qué patógenos se evaluaron y, si esta persona no falleció a causa de la peste, ¿cuál fue entonces la causa de su muerte?”.