Rusia dice que el incidente con la lancha cerca de Cuba es una “provocación agresiva” de EE.UU.

Por CNN Chile

26.02.2026 / 18:07

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que “se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos destinada a agravar la situación y desencadenar un conflicto”, respecto al incidente que involucró a Cuba y una lancha rápida con matrícula de Florida.

(Reuters) —La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el jueves que el incidente con una lancha rápida matriculada en Florida frente a las costas de Cuba fue una “provocación agresiva por parte de Estados Unidos” con el objetivo de agravar la situación y desencadenar un conflicto, según informó la agencia estatal de noticias TASS.

Las fuerzas cubanas mataron a cuatro exiliados e hirieron a otros seis que navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida el miércoles y abrieron fuego contra una patrulla cubana, según informó el Gobierno cubano, en un clima de gran tensión con Estados Unidos.

“Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos destinada a agravar la situación y desencadenar un conflicto”, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, según TASS.

