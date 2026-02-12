Rusia bloquea WhatsApp y promueve su aplicación estatal Max como alternativa oficial

El Kremlin confirmó la restricción total de la plataforma de Meta por presuntas violaciones legales, mientras impulsa un mensajero nacional con capacidades de superapp y críticas por su falta de cifrado sólido.

(CNN) – El Gobierno ruso confirmó este jueves el bloqueo total de WhatsApp en el país e instó a los ciudadanos a migrar hacia Max, una aplicación de mensajería respaldada por el Estado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, justificó la medida por “la falta de voluntad de la corporación para cumplir con la ley”, sin entregar detalles específicos sobre las presuntas infracciones.

Ofensiva contra plataformas extranjeras

La decisión se suma a las restricciones previas contra Telegram —cuyo acceso ahora también está limitado— y a las prohibiciones totales de Facebook, Instagram y X. WhatsApp acusó al Kremlin de “empujar a las personas hacia una aplicación de vigilancia de propiedad estatal” y advirtió que el aislamiento de más de 100 millones de usuarios “solo puede llevar a una menor seguridad”.

Rusia intensificó además la represión contra VPN: desde septiembre rige una ley que prohíbe su publicidad. Max, preinstalado en dispositivos nuevos, opera como superaplicación con pagos y servicios públicos, aunque expertos alertan sobre capacidades excesivas de seguimiento y cifrado débil.