Mundo Rusia

Con información de CNN

Rusia bloquea WhatsApp y promueve su aplicación estatal Max como alternativa oficial

Por Sophie Tanno, Anna Chernova CNN

12.02.2026 / 15:05

{alt}

El Kremlin confirmó la restricción total de la plataforma de Meta por presuntas violaciones legales, mientras impulsa un mensajero nacional con capacidades de superapp y críticas por su falta de cifrado sólido.

(CNN) – El Gobierno ruso confirmó este jueves el bloqueo total de WhatsApp en el país e instó a los ciudadanos a migrar hacia Max, una aplicación de mensajería respaldada por el Estado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, justificó la medida por “la falta de voluntad de la corporación para cumplir con la ley”, sin entregar detalles específicos sobre las presuntas infracciones.

Ofensiva contra plataformas extranjeras

La decisión se suma a las restricciones previas contra Telegram —cuyo acceso ahora también está limitado— y a las prohibiciones totales de Facebook, Instagram y X. WhatsApp acusó al Kremlin de “empujar a las personas hacia una aplicación de vigilancia de propiedad estatal” y advirtió que el aislamiento de más de 100 millones de usuarios “solo puede llevar a una menor seguridad”.

Rusia intensificó además la represión contra VPN: desde septiembre rige una ley que prohíbe su publicidad. Max, preinstalado en dispositivos nuevos, opera como superaplicación con pagos y servicios públicos, aunque expertos alertan sobre capacidades excesivas de seguimiento y cifrado débil.

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

País “Jefe, lo maté”: El revelador testimonio del autor de brutal caso de asesinato y canibalismo en la cárcel de La Serena
Senador Iván Moreira (UDI): “La dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre”
Se reportan múltiples réplicas tras fuerte temblor 6.1 en la Región de Coquimbo
PDI incauta $1.700 millones en productos tecnológicos falsificados en Barrio Meiggs
¿Subirán las temperaturas este fin de semana en el país? Pronóstico del tiempo para el viernes 13 de febrero en Chile | CNN Tiempo
Revelan fecha de estreno de la última temporada de “Beastars”: ¿Cuándo y en qué plataforma estará disponible?