Rusia anuncia prueba exitosa del torpedo nuclear “Poseidón”, que califica como arma sin equivalentes en el mundo

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la prueba exitosa del torpedo nuclear “Poseidón”, un vehículo submarino no tripulado que calificó como un sistema sin equivalentes a nivel global. Según informó la agencia Interfax, el ensayo logró por primera vez activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo.

Putin enfatizó que este armamento, descrito como un dron submarino de 24 metros, mejora significativamente el poderío de misiles intercontinentales como el “Sarmat”.

Capacidades y reacciones internacionales

El mandatario ruso aseguró que la velocidad y profundidad de viaje de este aparato submarino no tripulado no tienen igual en el mundo y destacó la improbabilidad de que otros países desarrollen tecnología similar pronto.

Según reportó La Tercera, la prueba generó una respuesta inmediata del presidente estadounidense, Donald Trump, quien criticó que Rusia debería “lograr el fin de la guerra” en Ucrania en lugar de realizar pruebas con misiles. Desde el Kremlin, el portavoz Dimitri Peskov defendió que estas acciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad de nuestro país, especialmente ante lo que describió como una “actitud belicista” de las naciones europeas.