Mundo conflicto rusia-ucrania

Rusia acusa a Occidente de ataque con drones que deja más de 20 muertos en Jersón ocupado

Por CNN Chile

01.01.2026 / 13:35

{alt}

La portavoz María Zajárova culpa a los patrocinadores de Ucrania del bombardeo, mientras autoridades prorrusas elevan la cifra a 24 fallecidos.

(EFE) – Rusia acusó directamente a Occidente del ataque con drones ucraniano que dejó más de 20 muertos en la región de Jersón, territorio ocupado por Moscú.

La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, declaró a través de Telegram: “¡Culpamos a todos los que patrocinan a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los culpamos del asesinato de niños y el exterminio de civiles!”, en una virulenta reacción que comparó el hecho con un crimen nazi.

Una retórica de extrema violencia

El ex presidente ruso Dmitri Medvédev secundó el tono, llamando “bastardos” a los ucranianos y proclamando que “deben ser masacrados como cerdos enfermos”.

Según el gobernador prorruso Vladímir Saldo, el ataque contra un hotel cerca del mar Negro provocó 24 muertos y más de 50 heridos, incluyendo un niño, con muchas víctimas que murieron quemadas. Las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales en Crimea, en una nueva escalada de la retórica y la violencia del conflicto.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Mundo Rusia acusa a Occidente de ataque con drones que deja más de 20 muertos en Jersón ocupado
DMC declara alerta por evento de altas temperaturas extremas en cuatro regiones del sur
Ejército de EE.UU. destruye dos supuestas "narcolanchas" más en el Caribe, con un saldo de cinco muertos
Tras agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: Joven de 20 años queda en riesgo vital
Los primeros bebés de 2026: Yael y Jonathan llegaron a la vida en Concepción a la medianoche
Tragedia en Año Nuevo: Cuatro niñas bolivianas mueren en trágico incendio en cité de Melipilla