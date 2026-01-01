Rusia acusa a Occidente de ataque con drones que deja más de 20 muertos en Jersón ocupado

(EFE) – Rusia acusó directamente a Occidente del ataque con drones ucraniano que dejó más de 20 muertos en la región de Jersón, territorio ocupado por Moscú.

La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, declaró a través de Telegram: “¡Culpamos a todos los que patrocinan a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los culpamos del asesinato de niños y el exterminio de civiles!”, en una virulenta reacción que comparó el hecho con un crimen nazi.

Una retórica de extrema violencia

El ex presidente ruso Dmitri Medvédev secundó el tono, llamando “bastardos” a los ucranianos y proclamando que “deben ser masacrados como cerdos enfermos”.

Según el gobernador prorruso Vladímir Saldo, el ataque contra un hotel cerca del mar Negro provocó 24 muertos y más de 50 heridos, incluyendo un niño, con muchas víctimas que murieron quemadas. Las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales en Crimea, en una nueva escalada de la retórica y la violencia del conflicto.