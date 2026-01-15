Roma limita la velocidad en el centro a un máximo de 30 km/h

Habrá un período de marcha blanca hasta la quincena de febrero.

Una particular medida se impuso en la capital de Italia.

Y es que a partir de esta jornada comenzó a regir una velocidad máxima de 30 km/h para circular en vehículo y moto en zonas denominadas de tráfico restringido y arterias principales de Roma.

Si bien habrá un período de marcha blanca hasta la quincena de febrero, ya es posible observar las señaléticas en distintos sectores de la capital romana.

De todos modos, se ha generado debate respecto a esta decisión.

Por ejemplo, desde el partido de la primera ministra italiana Georgia Meloni han apuntado a que esto tiene una influencia y son medidas ideológicas; y que no hay sustento técnico teórico que dé cuenta que con la reducción de la velocidad habrá una disminución de los accidentes de tránsito.

Según cifras oficiales, en 2025 se registraron 30 mil accidentes de tránsito y se reportaron 124 muertes asociadas por exceso de velocidad.