(CNN) – El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció un paquete de ayuda para la defensa aérea de US$60 millones para Ucrania, durante su primera visita a Kiev este sábado, informó Downing Street.

Durante su reunión con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, Sunak “confirmó que el Reino Unido proporcionará un nuevo paquete de defensa aérea para ayudar a proteger a los civiles ucranianos y la infraestructura nacional crítica de un intenso bombardeo de ataques rusos”, según un comunicado de prensa de Downing Street.

“El paquete de ayuda de defensa de 50 millones de libras esterlinas incluye 125 cañones antiaéreos y tecnología para contrarrestar los mortíferos drones suministrados a Rusia por Irán, incluidas docenas de radares y capacidad de guerra electrónica anti-drones”, continuó el comunicado.

Durante su visita sorpresa a la capital ucraniana, Sunak colocó flores en un monumento a los muertos en la guerra de Ucrania y encendió una vela en un monumento a las víctimas de la hambruna del Holodomor de la década de 1930, según el comunicado.

El primer ministro también se reunió con los socorristas ucranianos que relataron su “trabajo desgarrador” rescatando a los sobrevivientes de los escombros y combatiendo los incendios causados ​​por los ataques aéreos y de mortero rusos.

“Es una lección de humildad estar hoy en Kiev y tener la oportunidad de conocer a aquellos que están haciendo tanto y pagando un precio tan alto para defender los principios de la soberanía y la democracia”, dijo Sunak, según el comunicado.

Expresó su orgullo de que el Reino Unido haya “apoyado a Ucrania desde el principio”, y dijo que su visita representa el compromiso del Reino Unido de “seguir apoyando a Ucrania, mientras lucha para poner fin a esta guerra bárbara y lograr una paz justa”.

Además del paquete de defensa aérea, Sunak también comprometió US$ 14 millones (12 millones de libras) en fondos para la respuesta de Ucrania del Programa Mundial de Alimentos, así como US$ 5 millones (4 millones de libras) para la respuesta de Ucrania de la Organización Internacional para las Migraciones.

Sunak se reunió Zelensky en una muestra de apoyo al país en su primera visita desde que se convirtió en líder del Reino Unido. Un equipo de CNN en Kiev vio a Sunak y Zelensky el sábado mientras recorrían una plaza al aire libre.

Zelensky publicó un video en su canal oficial de Telegram de él recibiendo Sunak en un Kiev nevado.

“Desde los primeros días de la guerra, Ucrania y el Reino Unido han sido los aliados más fuertes. Durante la reunión de hoy, discutimos los temas más importantes tanto para nuestros países como para la seguridad global”, dijo Zelensky en la publicación. “Juntos somos más fuertes y lograremos los resultados deseados”, agregó el presidente ucraniano.

En un tuit, Sunak dijo: “Estamos con ustedes hasta el final”.

Britain knows what it means to fight for freedom.

We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧

Британія знає, що означає боротися за свободу.

Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022