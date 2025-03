Los riesgos ocultos de los psicodélicos: Un mal viaje puede tener consecuencias fatales, según un estudio

Un nuevo estudio ha descubierto que quienes sufren una mala experiencia con psicodélicos tienen un riesgo de muerte 2,6 veces mayor en los siguientes cinco años. Aunque las terapias asistidas con estas sustancias generan entusiasmo en la comunidad científica, los expertos advierten sobre sus peligros fuera de entornos controlados.

(CNN) – ¿Le intrigan todos los titulares sobre los beneficios de los psicodélicos para la salud mental y está pensando en probarlos? Tal vez quiera pensárselo dos veces, según un nuevo estudio que descubrió un vínculo entre los malos viajes psicodélicos y un riesgo de muerte más del doble en un plazo de cinco años.

“Hay mucho revuelo en los medios sobre lo prometedora que es la terapia asistida con psicodélicos en los ensayos clínicos. Sin embargo, nos preguntamos cómo podrían reaccionar las personas que no participan en esos ensayos en un entorno más real”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Daniel Myran, médico de familia, salud pública y medicina preventiva e investigador de la Universidad de Ottawa en Ontario.

“Estudiamos a personas que habían tenido una reacción adversa muy grave a un alucinógeno y que necesitaban atención de urgencia en un hospital”, dijo Myran. “Descubrimos que su riesgo de muerte era 2,6 veces mayor que el de una persona similar sin la emergencia alucinógena“.

Algunas personas no encuentran beneficiosa la experiencia psicodélica, dijo el Dr. Charles Raison, profesor de psiquiatría y ecología humana en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin en Madison.

“Tal vez una de cada 20 personas informa tener dificultades continuas que atribuyen a la técnica psicodélica“, dijo Raison, quien no participó en la nueva investigación.

“Un año después, dicen: ‘Tuve una experiencia que me resultó tan angustiante que afectó mi capacidad de funcionar, me alejó de mi familia o me provocó un trastorno de estrés postraumático‘”.

Sin embargo, el nuevo estudio, publicado el lunes en el Canadian Medical Association Journal, solo puede mostrar una asociación entre una muerte temprana y un mal viaje alucinógeno, dijo Raison, quien también es director del Centro de Innovación en Salud Conductual de Vail Health en Colorado, donde se estudia la psilocibina.

“Estos estudios, por su diseño, no pueden establecer de manera definitiva si es la mala experiencia con el psicodélico lo que predispone a las personas a una mayor mortalidad“, dijo. “Bien podría ser que las cosas que llevaron a la persona a tener una mala experiencia psicodélica sean las cosas que luego también la hacen más propensa a morir“.

Solo unos pocos necesitarán hospitalización

El estudio analizó datos médicos capturados por el sistema de salud universal de Canadá para ver cuántas personas visitan la sala de emergencias debido a malas experiencias psicodélicas.

“Estimamos que aproximadamente el 97% de todas las personas que consumen alucinógenos no requieren atención en una sala de emergencias“, dijo Myran.

“Sin embargo, quienes visitan el hospital pueden sufrir psicosis, alucinaciones muy intensas y perturbadoras o una crisis de salud mental intensa“, dijo. “Pueden tener mucha preocupación por sentimientos de autolesión, estar profundamente deprimidos o tener un ataque de pánico“.

El estudio encontró que el suicidio era la causa más común de muerte prematura, junto con la intoxicación accidental por drogas, las enfermedades respiratorias y el cáncer.

El riesgo de suicidio ha sido un problema incluso en ensayos clínicos controlados con diversos alucinógenos, afirmó Raison.

“En un estudio sobre psilocibina, tres de las 79 personas del grupo que recibió dosis altas intentaron suicidarse“, dijo. “Se trataba de personas que no encontraron ningún beneficio en el tratamiento”.

Este resultado adverso ocurrió a pesar de que los principales ensayos clínicos sobre psicodélicos han elegido cuidadosamente a participantes sin antecedentes médicos preocupantes, dijo Myran.

“Los ensayos clínicos seleccionan cuidadosamente a los pacientes que admiten en el estudio: las personas con antecedentes de esquizofrenia o manía con trastorno bipolar que pueden reaccionar mal son expulsadas”, dijo.

El consumo de drogas alucinógenas como la ketamina, la psilocibina y el LSD ha aumentado rápidamente en las últimas décadas. Aproximadamente el 12%, o 31,5 millones de adultos estadounidenses, han consumido psilocibina o LSD a lo largo de su vida, según un informe de 2024 de RAND Corporation.

“Me preocupa que la gente lea estos titulares positivos y diga: ‘Debería empezar a tomarlos, serán excelentes para mi salud mental‘. En realidad, no tenemos pruebas particularmente sólidas de eso”, dijo Myran. “Me preocupa que algunas personas puedan experimentar efectos adversos y daños“.