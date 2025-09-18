Mundo Corona Inglesa

El sentido mensaje del Rey Carlos III al Presidente Boric y el pueblo chileno por las Fiestas Patrias

Por Michel Nahas Miranda

18.09.2025 / 17:58

En su felicitación por el Día Nacional, el Rey Carlos III valoró los lazos bilaterales y transmitió sus mejores deseos al Mandatario y a la ciudadanía chilena.

Con motivo de las Fiestas Patrias, Su Majestad el Rey Carlos III envió un mensaje de felicitación al Presidente de la República y al pueblo de Chile. En la misiva, el monarca británico expresó su “más cálidas felicitaciones” y destacó el valor de los vínculos que unen a ambos países.

“Mi esposa y yo estamos encantados de enviar a Su Excelencia y al pueblo de la República de Chile nuestras más cálidas felicitaciones con motivo de su Día Nacional”, señaló el soberano, quien además resaltó el interés de seguir fortaleciendo la amistad entre ambas naciones.

El mensaje, difundido por la Embajada Británica en Santiago, también subrayó la importancia de la cooperación frente a desafíos globales. “Tengo la esperanza y la firme convicción de que nuestras naciones puedan colaborar para generar un impacto positivo frente al cambio climático y los desafíos medioambientales que nos afectan a todos a nivel global”, expresó.

