Rey Carlos III despojó oficialmente a Andrés de las condecoraciones de la Orden de la Jarretera y de la Orden Victoriana Real

(EFE) – El rey Carlos III ha despojado oficialmente a su hermano Andrés de las prestigiosas condecoraciones de la Orden de la Jarretera y de la Orden Victoriana Real, según recogió The Gazette, el diario oficial del Reino Unido.

La publicación indica que el nombramiento de Andrés como Caballero Compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera, fechado el 23 de abril de 2006, y como Caballero Gran Cruz de la Orden Victoriana Real, fechado el 19 de febrero de 2011, ha sido “cancelado y anulado” y que su nombre será “borrado del registro” de ambas órdenes.

El monarca ya le había quitado previamente su derecho hereditario a ser príncipe y a portar el tratamiento de alteza real, así como el título de duque de York, retirado formalmente del registro de la nobleza.

Presionado por algunos diputados y la opinión pública, el soberano anunció en octubre que despojaría a su hermano de todos sus títulos, después de que se conociera que mantuvo más allá de 2010 la relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, pese a asegurar que la había cortado.

La atención sobre el hoy llamado Andrés Mountbatten-Windsor, de 65 años, se intensificó tras la publicación póstuma el 21 de octubre del libro de memorias de la estadounidense Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusar de ella en tres ocasiones, al menos dos de ellas cuando era menor de edad.

El hijo predilecto de la difunta Isabel II negó conocer a Giuffre, aunque en 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella para que retirara una demanda civil en su contra que había presentado en Estados Unidos.

Desde entonces, algunos miembros del Congreso estadounidense han exigido que comparezca a declarar, mientras que el movimiento republicano británico Republic recauda fondos para tratar de reabrir una investigación en el Reino Unido.

La Orden de la Jarretera es la más antigua y prestigiosa de este país y se concede a criterio del monarca en reconocimiento a servicios públicos, mientras que la Orden Victoriana Real distingue la lealtad y el servicio a la corona.

A pesar de la pérdida de títulos y condecoraciones, Andrés mantiene su rango de vicealmirante honorario en la Marina Real, aunque el Gobierno británico ha indicado que estudia retirárselo, y sigue estando en la línea de la sucesión de la corona.

Se espera además que el exduque se traslade de su actual residencia, Royal Lodge, en los terrenos del castillo real de Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres) y gestionada por una entidad pública, a la finca privada del rey en Sandringham, en el este de Inglaterra, tras revelar la prensa que no ha pagado alquiler en décadas, aunque sí realizó una inversión inicial para renovar la propiedad.