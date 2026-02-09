Rey Carlos está “listo para apoyar” a la policía frente nuevos antecedentes sobre Andrés y Jeffrey Epstein

La realeza británica sigue enfrentando una de sus mayores crisis ante los nuevos antecedentes revelados, los que indicarían que el expríncipe compartió material confidencial con el magnate condenado por delitos sexuales.

(CNN) – El rey Carlos está dispuesto a apoyar a la policía británica mientras evalúan un informe de que Andrew Mountbatten-Windsor supuestamente compartió material confidencial con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein durante el papel del ex príncipe como enviado comercial del Reino Unido.

La última tanda de archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que han provocado un renovado escrutinio del miembro de la realeza caído en desgracia, parecen mostrar que Mountbatten-Windsor envió material confidencial a Epstein en 2010.

Graham Smith, director ejecutivo del grupo antimonárquico británico Republic, dijo el lunes que había denunciado a Mountbatten-Windsor a la policía por “sospecha de mala conducta en un cargo público y violación de secretos oficiales”.

El lunes, la policía de Thames Valley dijo a CNN: “Podemos confirmar la recepción de este informe y estamos evaluando la información de acuerdo con nuestros procedimientos establecidos”, dijo un portavoz de la fuerza policial.

Más tarde el lunes, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos había “dejado en claro, con palabras y mediante acciones sin precedentes , su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del señor Mountbatten-Windsor”.

“Si bien las reclamaciones específicas en cuestión deben ser abordadas por el Sr. Mountbatten-Windsor, si la Policía de Thames Valley se comunica con nosotros, estamos listos para apoyarlos como es de esperar”, dijo el portavoz.

Mountbatten-Windsor ha negado previamente cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein. No ha respondido públicamente a las últimas acusaciones. CNN lo ha contactado para solicitarle comentarios.

El gobierno británico en crisis

El ex príncipe es una de varias figuras prominentes de la vida pública británica que han enfrentado crecientes críticas en los últimos días por sus vínculos con Epstein. Peter Mandelson , exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, renunció a la Cámara de los Lores del Reino Unido la semana pasada después de que los últimos archivos aparentemente demostraran que filtró información gubernamental sensible al mercado a Epstein tras la crisis financiera de 2008.

La policía británica allanó dos propiedades vinculadas a Mandelson el viernes como parte de una investigación sobre mala conducta en cargos públicos. CNN no ha podido contactar con el representante de Mandelson. Mandelson ha declarado previamente que se equivocó al creerle (a Epstein) tras su condena y al continuar su relación con él.

Mountbatten-Windsor asumió el cargo de enviado comercial en 2001, pero renunció una década después tras ser criticado por su vínculo con Epstein. El expríncipe declaró entonces que su puesto «ya no era necesario para el trabajo que realizo hoy y, lo que es más importante, para el futuro».

En octubre de 2010, Epstein envió un correo electrónico a la realeza solicitando detalles sobre un próximo viaje a Asia, según archivos del Departamento de Justicia. En respuesta, Mountbatten-Windsor le envió a Epstein un breve itinerario con sus planes de viaje a varios destinos, incluyendo Vietnam, Singapur y Hong Kong.

Tras la conclusión del viaje, Mountbatten-Windsor remitió a Epstein los informes de la visita, inicialmente enviados al expríncipe por su entonces asesor especial, Amit Patel. La visita al extranjero figura en un informe financiero publicado por la familia real.

Deber de confidencialidad

Los enviados comerciales no son funcionarios públicos en el Reino Unido, pero su función conlleva un “deber de confidencialidad en relación con la información recibida”, según un documento sobre los términos de nombramiento publicado por el Parlamento británico en 2023.

Esta información «puede incluir información sensible, comercial o política compartida sobre mercados o visitas relevantes», indica el documento. «Este deber de confidencialidad seguirá vigente tras la finalización de su mandato».

“Además, se aplicarán las Leyes de Secretos Oficiales de 1911 y 1989”, añadió el documento. No está claro si la información que Mountbatten-Windsor compartió era comercial o políticamente sensible.

El ex príncipe ha intentado durante años evitar preguntas sobre sus vínculos con Epstein. En 2019, declaró al programa Newsnight de la BBC que había viajado a Nueva York en 2010, tras la condena de Epstein por delitos sexuales, para romper contacto con él.

“Fui allí con el único propósito de decirle que, como ya había sido condenado, no era apropiado que nos vieran juntos”, dijo.

En diciembre de 2010, Mountbatten-Windsor parece haber enviado a Epstein lo que llamó un “informe confidencial” sobre oportunidades de inversión relacionadas con la reconstrucción de la provincia de Helmand en Afganistán, donde las tropas británicas operaban en ese momento, según muestran los documentos del Departamento de Justicia.

El ex príncipe dijo en el correo electrónico a Epstein que estaría “muy interesado en sus comentarios, opiniones o ideas sobre a quién podría también mostrarle esto de manera útil para atraer algún interés”.

En otro correo electrónico de diciembre de 2009, Mountbatten-Windsor le dijo a Epstein que había pasado un fin de semana en París con un “interesante banco familiar estadounidense que busca ayuda en Medio Oriente; hay una brecha en su cobertura geográfica”.

Más tarde esa noche, Epstein respondió y preguntó: “¿En qué país del Medio Oriente eres más fuerte?”.

Las últimas revelaciones llegan poco después de que Mountbatten-Windsor se mudara de su antigua casa en Windsor , en las afueras de Londres, en medio del escándalo de Epstein.

El lunes, un portavoz del Palacio de Kensington dijo que el Príncipe y la Princesa de Gales estaban “profundamente preocupados” por el conjunto de nuevos documentos , sin nombrar directamente a Mountbatten-Windsor.

“Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, afirmó el portavoz.

Lauren Said-Moorhouse, Max Foster y Christian Edwards de CNN contribuyeron con este informe.