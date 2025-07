Revelan imágenes inéditas que muestran a Epstein en la boda de Trump en 1993 y resurge escrutinio sobre vínculo personal

Fotografías recientemente descubiertas confirman la presencia del financista en la boda del expresidente con Marla Maples en 1993, y lo muestran compartiendo risas con Trump en eventos sociales de alto perfil a finales de los 90.

(CNN) – Imágenes de video y fotografías archivadas recientemente revelan nuevos detalles sobre la relación pasada de Donald Trump con Jeffrey Epstein.

Fotos de 1993 confirman por primera vez que Epstein asistió a la boda de Trump con Marla Maples en 1993. La asistencia de Epstein a la ceremonia en el Hotel Plaza no era ampliamente conocida hasta ahora.

Además, imágenes de un evento de moda de Victoria’s Secret en Nueva York en 1999 muestran a Trump y Epstein riendo y charlando antes del desfile.

KFile de CNN descubrió las imágenes sin editar durante una revisión de videos de archivo de Trump en eventos de las décadas de 1990 y 2000.

Trump y Epstein aparecieron juntos en al menos un video entre las pocas imágenes de archivo revisadas.

Las nuevas imágenes y fotos, que no han tenido una amplia difusión y son anteriores a los problemas legales conocidos de Epstein, se producen en medio de un renovado escrutinio sobre la relación pasada de Trump con Epstein. La reciente decisión del Departamento de Justicia de no publicar los archivos largamente prometidos relacionados con Epstein ha generado indignación en algunos sectores del movimiento MAGA de Trump, donde se esperaban revelaciones impactantes sobre los presuntos cómplices de Epstein.

En una breve llamada con CNN el martes, cuando se le preguntó sobre las fotos de la boda, el presidente Trump respondió: “Tienes que estar bromeando”, antes de llamar repetidamente a CNN “noticias falsas” y colgar.

En una declaración a CNN, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo: “Esto no es más que capturas de pantalla fuera de contexto de videos y fotografías inocuos de eventos con gran asistencia para inferir de manera repugnante algo nefasto.

El hecho es que el presidente lo expulsó de su club por ser un canalla. Esto no es más que una continuación de las noticias falsas inventadas por los demócratas y los medios liberales.

Las acusaciones de abuso sexual de menores por parte de Epstein surgieron por primera vez en 2005, lo que condujo a su arresto un año después. Fue arrestado de nuevo en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y posteriormente murió en prisión, lo que alimentó numerosas teorías conspirativas. El médico forense dictaminó que su muerte fue un suicidio por ahorcamiento.

Una relación pasada

La relación de Trump con Epstein se remonta a la década de 1980 e incluía apariciones regulares en eventos sociales en Palm Beach y Nueva York. Ninguna autoridad policial ha acusado jamás a Trump de irregularidades en relación con Epstein.

Según el Washington Post , ambos tuvieron una pelea a mediados de la década de 2000, a raíz de una disputa por un acuerdo inmobiliario de alto perfil en Palm Beach.

Antes de eso, fotos y videos mostraban repetidamente que ambos eran amigos. En 2019, la NBC publicó imágenes de una fiesta en la que Trump se reunía con Epstein en 1992.

Un año después, en octubre de 1993, el fotógrafo de alta sociedad David Jones tomó fotografías en la inauguración del Harley-Davidson Café en Nueva York, capturando a Trump y Epstein juntos.

“Había un tipo que me llamó la atención, por su mirada, y me dio su tarjeta. Decía: Jeffrey Epstein, asesor financiero”, recordó Jones en una entrevista con CNN esta semana.

Donald Trump y sus hijos, Eric e Ivanka Trump, son vistos con Jeffrey Epstein en la inauguración del Harley Davidson Café en Nueva York en 1993. Dafydd Jones

Jones capturó fotografías de Trump con su brazo alrededor de sus dos hijos pequeños mientras está de pie junto a Epstein, apoyado en una barandilla.

Dos meses después, en diciembre de 1993, un medio de comunicación le encargó a Jones fotografiar la boda de Trump. Entre las fotos que tomó se encontraba una de Epstein entrando al evento.

“Debo haberlo reconocido al entrar [al evento]”, dijo Jones a CNN, añadiendo que sólo tomó fotografías seleccionadas de los asistentes que pensó que parecían interesantes.

“Ojalá hubiera fotografiado más de él con Trump”, dijo. “Me encargaron fotografiar la boda de Trump, así que estuve con la prensa y lo fotografié. La imagen que tienen es de la hoja de contactos; los negativos se perdieron”.

Otra foto captura a Epstein en la boda de Trump, parte del archivo de LIFE que fue revisado por CNN. Muestra a Epstein sonriendo al fondo, con la cabeza apenas visible entre otros invitados y los presentadores de radio Howard Stern y Robin Leach de “Lifestyles of the Rich and Famous”, quienes se tomaban una foto de grupo.

La colección de LIFE de docenas de fotografías de la boda de Trump está disponible en línea a través de Google Images y Shutterstock, y una revisión de fotos realizada por CNN encontró múltiples fotos con Epstein.

Juntos en un desfile de moda

El desfile de moda de 1999 no fue el primer evento de Victoria’s Secret al que asistieron juntos. Dos fotos de Getty Images muestran a Trump y Epstein en una fiesta de los Ángeles en Nueva York en 1997, dos años antes de que CNN revelara las imágenes.

La presencia de Epstein en el desfile de moda de 1999 también refleja su larga relación con Leslie Wexner, el multimillonario fundador de la empresa matriz de Victoria’s Secret. Epstein gestionó las finanzas de Wexner desde 1987 hasta aproximadamente 2007. Posteriormente, ambos rompieron relaciones, y Wexner ha declarado desconocer los presuntos delitos de Epstein durante su relación.

En 2002, Trump fue citado en un perfil de Epstein publicado en la revista New York Magazine —”Jeffrey Epstein: el misterioso financiero internacional”—, describiéndolo como “un tipo estupendo” y afirmando que lo conocía desde hacía 15 años. “Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes”, declaró Trump.

Trump voló en los aviones de Epstein entre Palm Beach y Nueva York, al menos siete veces, según los registros de vuelo.

En su libro de 2004, “Trump: Cómo hacerse rico”, Trump escribió sobre recibir una llamada de un hombre al que llamó “el misterioso Jeffrey”.

Por muy misterioso que sea Jeffrey, es una de las pocas personas que conozco que se las arregla con solo su nombre. Mi equipo nunca pregunta su apellido, lo que, en cierto modo, lo pone a la altura de Elvis. No es que Elvis llame mucho últimamente, pero nunca se sabe, escribió Trump.

No está claro si el “misterioso Jeffrey” es Epstein y la Casa Blanca no lo abordó en un comentario a CNN.

Las imágenes publicadas en el Palm Beach Post en 2000 también muestran a Trump, a Ghislaine Maxwell, socia de Epstein (que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual) y al príncipe Andrés asistiendo a un evento de recaudación de fondos de caridad en Mar-a-Lago.

La semana pasada, el Wall Street Journal informó sobre un mensaje de cumpleaños enviado con el nombre de Trump para el 50.º cumpleaños de Epstein en 2003. Según el Journal, contenía la silueta de una mujer desnuda y una nota mecanografiada que terminaba con la frase: «Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto».

Tras el informe, la administración Trump se comprometió a publicar el material del gran jurado relacionado con Epstein. El juez federal que supervisa el caso de Maxwell fijó un plazo para que el Departamento de Justicia proporcionara información para que pudiera determinar si se revelaban las transcripciones.

El Departamento de Justicia también dijo el martes que se comunicó con Maxwell para una reunión en medio de una reacción negativa por el manejo por parte de la administración de los archivos relacionados con Epstein.

El abogado de Maxwell declaró a CNN que están en conversaciones con el gobierno sobre el asunto. “Ghislaine siempre testificará con veracidad. Agradecemos al presidente Trump su compromiso de esclarecer la verdad en este caso”, declaró el abogado David Oscar Markus.

Trump ha negado ser autor de la nota y el dibujo, calificando el informe de falso. El viernes, demandó al periódico por difamación ante un tribunal federal de Florida.