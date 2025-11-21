Trump y Mamdani en su primera reunión: Abordaron dichos cruzados sobre que uno es fascista y el otro yihadista
Por CNN Chile
21.11.2025 / 21:11
"Cuanto mejor le vaya a él, más contento estaré", dijo el presidente estadounidense tras la primera instancia conjunta con el alcalde electo de Nueva York, con una rueda de prensa donde incluso abordaron ataques cruzados entre ambos.
(CNN) – El presidente Donald Trump y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, salieron hoy de una reunión en el Despacho Oval afirmando que desean que la Gran Manzana prospere.
Trump, neoyorquino de nacimiento, hizo hincapié en las prioridades compartidas a pesar de las marcadas diferencias políticas. “Cuanto mejor le vaya a él, más contento estaré”, afirmó el presidente.
Los dos estuvieron juntos poco más de media hora antes de que llegaran los periodistas, y Trump dijo que su reunión cambió su percepción sobre el trabajo que el alcalde electo haría en su ciudad natal.
Estos fueron algunos de los momentos clave:
- Una reunión productiva: Mamdani afirmó que sostuvieron una reunión productiva centrada en las preocupaciones de los neoyorquinos sobre el costo de vida . Trump, por su parte, dijo que Mamdani lo había sorprendido gratamente y que coincidían en ciertos temas como la delincuencia y la vivienda. Mamdani siguió centrando sus respuestas en la asequibilidad y expresó su interés en trabajar con Trump para impulsar su agenda.
- Elogios para Mamdani: Trump describió a Mamdani como una figura política atípica con el potencial de “hacer algo grandioso por Nueva York”. Afirmó que se sentiría “ muy, muy cómodo ” en la ciudad de Nueva York bajo el liderazgo de Mamdani. El presidente también restó importancia a sus amenazas previas de recortar los fondos federales a la ciudad.
- Votantes indecisos: Trump felicitó a Mamdani por su victoria electoral y dijo que cree que “va a sorprender a algunos conservadores , e incluso a algunos liberales”. Trump señaló que algunos de sus votantes también apoyaron a Mamdani y dijo que no le molesta.
- Seguridad: Al responder a una pregunta sobre la decisión del presidente de enviar tropas federales y agentes del ICE a las ciudades, Trump dijo que cree que él y el alcalde electo resolverán sus diferencias . Mamdani ha sido un crítico acérrimo del ICE y Trump ha insinuado el envío de tropas a la ciudad.
- Ataques del Partido Republicano: Trump rechazó los ataques contra Mamdani provenientes de algunos miembros de su propio partido, incluida la candidata a gobernadora de Nueva York, Elise Stefanik, afirmando que considera al alcalde electo una “persona racional”. Al preguntársele si coincidía con Stefanik en que Mamdani es un “yihadista”, Trump respondió: “No, no lo creo”.
- Etiqueta de fascista: Y en un momento notable, Trump dijo que estaba “bien” que Mamdani se refiriera a él como fascista, una etiqueta que el alcalde electo ha utilizado en público para referirse al presidente.