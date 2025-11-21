Trump y Mamdani en su primera reunión: Abordaron dichos cruzados sobre que uno es fascista y el otro yihadista

"Cuanto mejor le vaya a él, más contento estaré", dijo el presidente estadounidense tras la primera instancia conjunta con el alcalde electo de Nueva York, con una rueda de prensa donde incluso abordaron ataques cruzados entre ambos.

(CNN) – El presidente Donald Trump y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, salieron hoy de una reunión en el Despacho Oval afirmando que desean que la Gran Manzana prospere.

Trump, neoyorquino de nacimiento, hizo hincapié en las prioridades compartidas a pesar de las marcadas diferencias políticas. “Cuanto mejor le vaya a él, más contento estaré”, afirmó el presidente.

Los dos estuvieron juntos poco más de media hora antes de que llegaran los periodistas, y Trump dijo que su reunión cambió su percepción sobre el trabajo que el alcalde electo haría en su ciudad natal.

Estos fueron algunos de los momentos clave: