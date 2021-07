Durante la jornada de este jueves, medios estadounidenses reportaron un tiroteo en las calles de Washington D.C.

Según informó el presentador de CNN, Jim Acosta, una serie de disparos se escucharon mientras en Avenida 14, en pleno centro de la ciudad.

A través de un video publicado en la cuenta de Twitter de Acosta, se pueden ver a personas corriendo por las calles y otros huyendo de restaurantes.

De acuerdo a algunos reportes preliminares, una persona desconocida habría realizado la acción balística desde un vehículo.

Al menos dos personas habrían resultado lesionadas por los disparos. Hasta el momento se desconoce la identidad del activo tirador.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA

— Jim Acosta (@Acosta) July 23, 2021