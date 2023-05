La cadena de televisión estadounidense Fox News realizó un reportaje sobre la presencia de delincuentes chilenos en el país, quienes principalmente se dedicarín a robar hogares deshabitados.

El periodista Lawrence Jones, uno de los rostros del canal, viajó por diversas localidades documentando el actuar de estos antisociales que llegan al país aprovechando la calidad de visa Waiver.

Jones conversó con John Schmalberger, teniente de policía de Avon, en el condado de Nassau, quien señaló que “es un grupo organizado desde Sudamérica, que viene al país y viaja por todos lados”.

“Acá eligen un barrio, observan y toman nota de cuando la gente llega y se va, eligiendo un momento en que tocan el timbre y, si nadie acude, ingresan a la casa por la parte posterior”, detalló.

Por su parte, la fiscal de distrito, Anne Donnelly, aseguró que es difícil perseguir a los delincuentes chilenos. “Cuando los detenemos dan un nombre, luego nos enteramos de que los buscan por otro en California y un tercer nombre en Florida”.

“Son increíblemente adaptables (…) Uno de los problemas es que no logramos dejarlos en prisión bajo fianza. En 2020 estaba aún trabajando en tribunales y aunque pidiera dejarlos detenidos, el juez me decía ‘lo siento, pero por el tipo de delito no puedo’”, agregó.

¿Sacar a Chile del programa de exención de visas?

Todd Spitzer, fiscal del condado de Orange, en California, ha solicitado en reiteradas ocasiones eliminar a Chile del programa de exención de visas. “Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que (…) se elimine a Chile del programa de visa electrónica”.

“Esto no significa que los chilenos no puedan venir a Estados Unidos, sino que ya no puedan hacerlo con solamente llenar un formulario en internet y pagar US$ 21, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, dijo a Fox News.

Sptizer afirmó que “estamos abriendo las compuertas para que los chilenos y bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses, ingresen a nuestros hogares, roben nuestras propiedades y aterroricen a los EE. UU.”.

Mira el reportaje de Fox News