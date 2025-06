“Estaba asustada” y “tenía que quedarme con ella”: El relato de testigo que ayudó a hija de chilena detenida en Estados Unidos

El músico también denunció que los oficiales lo trataron con hostilidad mientras intentaba obtener información sobre la detención de la connnacional.

Lo que debía ser una jornada turística más en Times Square terminó convirtiéndose en una pesadilla para Javiera Montero, una ciudadana chilena que fue detenida por error por la policía neoyorquina el pasado 30 de mayo, mientras paseaba con su hija de 12 años.

Según relató la propia Montero, fue empujada por delincuentes que huían tras cometer un robo en la zona, provocando que su hija cayera al suelo.

Al intentar pedir ayuda a la policía, los agentes la arrestaron de manera violenta frente a su hija, sin darle oportunidad de explicar lo ocurrido.

El incidente ocurrió dos meses después de que la familia se reuniera en Estados Unidos, tras la reubicación laboral del esposo de Montero hace un año.

El relato de uno de los testigos

En medio del caos, fue un testigo quien acudió en ayuda de la menor: Ricardo ‘Luss’ Migaglioni, un músico y ciudadano estadounidense que se encontraba en el lugar y decidió intervenir.

“Vi a varios oficiales empujarla al suelo mientras su hija lloraba desconsolada. Me acerqué a la niña para preguntarle si conocía a la mujer que estaban arrestando. Ella no hablaba inglés, así que le pregunte en español. Cuando me dijo que era su madre, supe que tenía que quedarme con ella”, explicó Migaglioni en conversación con Radio Biobío.

El músico también denunció que los oficiales lo trataron con hostilidad mientras intentaba obtener información.

“Un policía me empujó en el pecho. No quería reaccionar porque sabía que eso podría empeorar las cosas, especialmente para la niña, que ya estaba muy asustada”, agregó.

Migaglioni acompañó a la menor durante las seis horas que su madre estuvo detenida y luego la llevó a la comisaría, donde finalmente se reencontraron.

Montero fue liberada, pero ahora enfrenta cargos por “resistencia al arresto” y deberá presentarse ante la corte de Nueva York el próximo 11 de junio.

Sin embargo, su situación migratoria podría complicar aún más el proceso: su visa vence el 9 de junio y el trámite de renovación, iniciado desde Chile, podría demorar más de lo necesario para permitir su retorno a tiempo.

“Pedí una visa transitoria para poder presentarme al juicio. No quiero que esto quede así, necesito defenderme y aclarar lo que pasó”, afirmó Montero.

Migaglioni, por su parte, expresó su disposición a testificar a favor de la chilena. “Lo haría con mucho gusto. Fue una injusticia tremenda. Ella no merecía ese trato, y menos frente a su hija”, puuntualizó.