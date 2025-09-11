Reino Unido despide a su embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Jeffrey Epstein: “Mi mejor amigo”

Peter Mandelson había estado bajo creciente presión por su relación con Epstein después de que legisladores estadounidenses publicaran el lunes un "libro de cumpleaños", compilado para el 50º cumpleaños de Epstein en 2003, en el que el veterano político del Partido Laborista había escrito una nota manuscrita describiendo a Epstein como "mi mejor amigo".

(CNN) – Peter Mandelson fue despedido como embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos el jueves después de que sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se convirtieran en otro problema no deseado para el asediado primer ministro Keir Starmer.

Mandelson había estado bajo creciente presión por su relación con Epstein después de que los legisladores estadounidenses publicaran el lunes un “libro de cumpleaños”, compilado para el 50º cumpleaños de Epstein en 2003, en el que el veterano político del Partido Laborista había escrito una nota manuscrita describiendo a Epstein como “mi mejor amigo”.

A pesar de la revelación, Starmer defendió enérgicamente a su embajador el miércoles, diciéndole al parlamento que Mandelson tenía su “plena confianza”.

Horas más tarde, el escándalo creció como una bola de nieve después de que Bloomberg publicara una serie de correos electrónicos entre Mandelson y Epstein, en los que Mandelson expresó su apoyo a su amigo y se ofreció a discutir su infame caso de Florida de 2008 con sus contactos políticos.

Epstein se declaró culpable de dos cargos estatales de prostitución y cumplió 13 meses de prisión tras un controvertido acuerdo. Sin embargo, los correos electrónicos obtenidos por Bloomberg muestran que Mandelson continuó apoyando a Epstein después de la condena.

“Te tengo en gran estima y me siento desesperanzado y furioso por lo sucedido”, escribió Mandelson. Le dio consejos a Epstein, sugiriéndole que contraatacara usando técnicas de “El arte de la guerra” de Sun Tzu.

Al anunciar la retirada de Mandelson, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña dijo a CNN en un comunicado que los correos electrónicos mostraban que “la profundidad y el alcance” de la relación del ahora ex embajador con Epstein es “materialmente diferente de la que se conocía en el momento de su nombramiento”.

El escándalo que rodea al ahora exembajador había creado otro enorme dolor de cabeza político para el asediado Starmer, quien enfrentó preguntas sobre su criterio al nombrar a Mandelson cuando la amistad del embajador con Epstein era bien conocida.

“Mi mejor amigo”

Mandelson, quien ahora se ha visto obligado a renunciar a tres altos cargos gubernamentales por escándalos separados, durante años eludió las preguntas sobre sus vínculos con Epstein. Cuando el año pasado se le preguntó sobre su relación con el delincuente sexual, Mandelson dijo que lamentaba haberlo conocido, pero descartó la pregunta como una obsesión periodística.

Pero las acusaciones se volvieron más difíciles de desestimar después de que los demócratas en el Congreso publicaran copias del llamado “libro del 50.º cumpleaños” de Epstein, recopilado por Ghislaine Maxwell, su entonces novia, en 2003. Maxwell fue declarada culpable de tráfico sexual en 2022 y está cumpliendo una condena de 20 años.

Entre las 238 páginas del libro hay una nota escrita a mano, intercalada con fotografías de Mandelson y Epstein, que comienza: “Había una vez un hombre inteligente y agudo, al que llaman ‘misterioso’, que apareció en paracaídas en mi vida”.

Mandelson describió haber pasado “muchas horas” esperando que este hombre apareciera, conociendo a sus “interesantes” amigos, y cómo este hombre lo llevaba rápidamente a “una de sus gloriosas casas”, junto a una foto de una isla.

“Dondequiera que esté en el mundo, sigue siendo mi mejor amigo”, escribió Mandelson.

En una entrevista este miércoles con The Sun, un tabloide británico, Mandelson afirmó que le resultó muy vergonzoso leer esas palabras y temió que pronto surgieran más intercambios “muy vergonzosos”. Subrayó que escribió su mensaje antes de que Epstein fuera condenado en 2008.

“Lamento mucho haber caído en sus mentiras. Caí y acepté las garantías que me dio sobre su acusación formal, su caso penal original en Florida”, añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “la sugerencia de Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue errónea y debería ser impugnada es información nueva”.

“A la luz de eso, y consciente de las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido retirado como embajador con efecto inmediato”, indicó.

Cuestión de juicio

Mandelson, ampliamente conocido en círculos políticos como el “Príncipe de las Tinieblas” por sus habilidades maquiavélicas, se convirtió en director de comunicaciones del Partido Laborista en la década de 1980. Ayudó a convertir el partido en un proyecto elegante, de cara al mundo y favorable al capital, conocido como “Nuevo Laborismo”, que finalmente ganó una elección aplastante en 1997 bajo el liderazgo de Tony Blair.

“No somos comunistas, somos del Nuevo Laborismo”, declaró en una famosa reunión de empresarios estadounidenses al año siguiente. “Nos sentimos muy tranquilos ante el enriquecimiento de la gente, siempre y cuando paguen sus impuestos”.

Pero los críticos afirman que el propio Mandelson ha sido durante mucho tiempo demasiado permisivo con respecto a sus relaciones con los millonarios. Renunció como ministro en 1998 por no declarar un préstamo que obtuvo de un colega millonario.

Regresó al gobierno al año siguiente, pero renunció de nuevo en 2001 tras ser acusado de haber utilizado su cargo para influir en la solicitud de pasaporte británico de un donante adinerado.

Mandelson luego dejó Westminster para ir a Bruselas, convirtiéndose en el comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008. Después regresó al gobierno por tercera vez bajo el mando del primer ministro Gordon Brown, antes de pasar al sector privado después de que el Partido Laborista perdiera las elecciones generales de 2010.

Cuando Starmer ganó las elecciones por una amplia mayoría en julio pasado, inicialmente dejó a Karen Pierce como embajadora británica en Estados Unidos. Pero después de que Trump ganara un segundo mandato en noviembre, Starmer cambió lo que se consideraba una persona de confianza por un peso pesado de la política: un inconformista capaz de maniobrar en el Washington de Trump.

Inicialmente, su nombramiento fue fructífero. Mandelson, cuyo conocimiento de los temas comerciales fue un factor determinante en su nombramiento, desempeñó un papel crucial en la negociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido.

De pie junto a Trump en el Despacho Oval el día de la firma del acuerdo en mayo, el presidente elogió el “hermoso” acento de Mandelson. “A mí también me gustaría tener ese acento”, dijo Trump.

—Gracias —respondió Mandelson—. Mi madre estaría orgullosa.

Pero a pesar de la cordialidad inicial, la decisión de nombrar a Mandelson le ha salido estrepitosamente mal a Starmer. El primer ministro ha perdido a dos altos funcionarios en una semana, después de que su vicepresidenta, Angela Rayner, dimitiera el viernes por no pagar suficientes impuestos sobre la propiedad.

La retirada de Mandelson se produce apenas unos días antes de que Starmer reciba al presidente estadounidense Donald Trump en el Reino Unido para una visita de estado, que incluirá un banquete en el Castillo de Windsor con el Rey Carlos III.

El despido de Mandelson por parte de Starmer por sus vínculos con Epstein puede hacer que esa visita sea más incómoda, dado que Trump está envuelto en su propio escándalo por sus vínculos con el delincuente sexual convicto.

Kevin Liptak de CNN contribuyó con este informe.