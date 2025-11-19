Reino Unido denuncia que barco espía ruso apuntó con láseres a pilotos militares en sus aguas

El secretario de Defensa británico, John Healey, advirtió que el buque Yantar intenta mapear cables submarinos y representa una "nueva era de amenaza" para la OTAN.

(CNN) – El gobierno británico acusó este miércoles a Rusia de dirigir láseres desde un barco espía contra pilotos de la Real Fuerza Aérea en aguas territoriales del Reino Unido. El secretario de Defensa, John Healey, confirmó que el buque Yantar se encuentra actualmente al norte de Escocia y está siendo monitoreado por un avión Poseidón-8.

“Esa acción rusa es profundamente peligrosa”, declaró Healey, enviando un mensaje directo al presidente Vladimir Putin: “Te vemos, sabemos lo que estás haciendo”.

Respuesta rusa y tensiones crecientes

La embajada rusa en Londres negó las acusaciones, calificando al Yantar como un “buque de investigación oceanográfica” y acusando a Londres de “histeria militarista”. Este incidente marca la segunda vez este año que Reino Unido denuncia actividades del Yantar, pero es la primera que se reporta el uso de láseres contra aeronaves.

Healey afirmó que ha cambiado las reglas de enfrentamiento para permitir un monitoreo más estrecho y que tienen “opciones militares listas” si el barco se dirige al sur. La situación se enmarca en un patrón de incursiones rusas en territorio de la OTAN, que incluyen sabotajes recientes en Polonia, lo que Healey describió como una “nueva era de amenaza”.