Director del FBI regaló réplicas de pistolas a autoridades de Nueva Zelanda que tuvieron que destruir por ir contra sus leyes

El regalo de Kash Patel a los encargados de las policías e inteligencia neozelandés iba en contra de la legislación del país oceánico, por lo que tuvieron que entregar estas réplicas plásticas para su destrucción.

(CNN) – En una visita a Nueva Zelanda, el director del FBI, Kash Patel, entregó a los jefes de policía y espionaje del país regalos de pistolas inoperables que eran ilegales de poseer según las leyes de armas locales y que debían ser destruidas, dijeron las agencias policiales de Nueva Zelanda a The Associated Press.

Las réplicas de pistolas de plástico impresas en 3D formaron parte de los expositores que Patel presentó a al menos tres altos funcionarios de seguridad neozelandeses en julio. Patel, el funcionario de mayor rango de la administración Trump en visitar el país hasta la fecha, se encontraba en Wellington para inaugurar la primera oficina independiente del FBI en Nueva Zelanda.

Las pistolas son armas estrictamente restringidas según la ley neozelandesa, y poseer una requiere un permiso adicional a la licencia de armas regular. Las fuerzas del orden no especificaron si los funcionarios que se reunieron con Patel contaban con dichos permisos, pero no habrían podido conservar legalmente los regalos si no los tuvieran.

No estaba claro qué permisos había solicitado Patel para introducir las armas en el país. Un portavoz de Patel declaró a AP el martes que el FBI no haría comentarios.

Las pistolas fueron entregadas y destruidas

En Nueva Zelanda, las armas inoperables se consideran como si lo fueran si se modifican para que vuelvan a funcionar. Los reguladores de armas determinaron que las pistolas eran potencialmente operativas y fueron destruidas, según declaró el martes a AP el comisario de policía de Nueva Zelanda, Richard Chambers.

Chambers no especificó cómo se inutilizaron las armas antes de que Patel las regalara. Generalmente, esto significa la desactivación temporal del mecanismo de disparo.

Tres de las figuras policiales más poderosas de Nueva Zelanda dijeron que recibieron los obsequios en reuniones el 31 de julio. Chambers fue uno de los destinatarios, y los otros dos fueron Andrew Hampton, Director General de la agencia de inteligencia humana del país NZSIS, y Andrew Clark, Director General de la agencia de inteligencia técnica GCSB, según una declaración conjunta de sus departamentos.

Un portavoz de las agencias de espionaje describió el regalo como un expositor de monedas de desafío que incluía el arma inoperable impresa en 3D como parte del diseño. Al día siguiente, los funcionarios solicitaron asesoramiento sobre los regalos al organismo regulador encargado de hacer cumplir las leyes de armas de Nueva Zelanda, según Chambers.

Al examinar las armas se descubrió que eran potencialmente operativas.

“Para garantizar el cumplimiento de las leyes de armas de fuego, ordené a la policía retenerlas y destruirlas”, dijo Chambers.

James Davidson, un ex agente del FBI que ahora es presidente del Proyecto de Integridad del FBI, una organización sin fines de lucro que busca proteger al FBI de influencias partidistas indebidas, ha criticado el nombramiento de Patel.

Pero Davidson dijo que el regalo de las réplicas de pistolas parecía “un gesto genuino” de Patel y su destrucción fue “francamente, una reacción exagerada del NZSIS, que podría simplemente haber dejado la réplica inoperable”, dijo.

Nueva Zelanda tiene fuertes controles de armas

En Nueva Zelanda, las armas impresas en 3D reciben el mismo trato que otras armas. El país reforzó sus restricciones sobre armas tras el ataque supremacista blanco en 2019 contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, donde 51 fieles musulmanes fueron asesinados a tiros por un australiano que había acumulado legalmente un alijo de armas semiautomáticas.

Las armas que Patel regaló a los jefes de las fuerzas del orden no eran modelos semiautomáticos, ahora prohibidos tras la masacre de Christchurch. Pero existen otras razones por las que los neozelandeses podrían no poder poseer legalmente ciertas armas, incluyendo los permisos específicos requeridos para las pistolas.

Nueva Zelanda no tiene una cultura de posesión de armas muy arraigada, y estas armas han sido vistas con menosprecio desde el tiroteo masivo. La posesión de armas está consagrada en la legislación neozelandesa como un privilegio, no como un derecho.

En el país no faltan armas; son comunes en las zonas rurales para el control de plagas. Pero los delitos violentos con armas de fuego son poco frecuentes y muchos residentes urbanos podrían no haber visto nunca un arma de fuego en persona.

Es raro incluso ver a policías portando armas. Los agentes de primera línea no suelen estar armados durante las patrullas y las dejan guardadas bajo llave en sus vehículos.

Patel causó incomodidad con declaraciones sobre China

La noticia de la visita de Patel causó revuelo en Nueva Zelanda en aquel momento, ya que la apertura de la nueva oficina del FBI en Wellington no se divulgó a los medios de comunicación ni al público hasta que ya había tenido lugar. Un comunicado del FBI publicado en julio indicó que la medida armonizaba a Nueva Zelanda con las misiones del FBI en otros países que comparten inteligencia con los Cinco Ojos, entre los que también se incluyen Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido.

La oficina proporcionaría una misión local para el personal del FBI que ha operado con supervisión desde Canberra, Australia, desde 2017, según el comunicado.

Registros públicos divulgados a medios locales este mes revelaron que Patel se reunió y cenó con más de una docena de altos funcionarios públicos y funcionarios electos, incluyendo ministros del gabinete, durante su visita. El martes no se supo cuántos funcionarios recibieron las pistolas como obsequio.

Patel ya había provocado cierta incomodidad diplomática en Wellington al sugerir, en declaraciones a la prensa, que la nueva oficina del FBI buscaba contrarrestar la influencia de China en el Océano Pacífico Sur, donde se encuentra Nueva Zelanda. Estos comentarios provocaron una educada desestimación por parte de los funcionarios de Wellington, quienes afirmaron que la mayor presencia del FBI se debía principalmente a colaborar en los delitos de explotación infantil y narcotráfico. Pekín condenó las declaraciones de Patel.