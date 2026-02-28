Tras ataques a Irán, reflotan antiguo tuit de Donald Trump contra Obama por su “incapacidad para negociar”

Usuarios en X recordaron un mensaje publicado por Trump en 2013, donde aseguró que Barack Obama atacaría Irán por no saber negociar. El resurgimiento del tuit ocurre en medio de la ofensiva militar de EE.UU. e Israel contra Teherán.

En medio de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, usuarios de la red social X recordaron un antiguo mensaje publicado en 2013 por el entonces empresario y hoy presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que cuestionaba la capacidad negociadora de su antecesor, Barack Obama.

En el tuit, fechado el 11 de noviembre de 2013, Trump escribió: “Recuerden que predije hace mucho tiempo que el Presidente Obama atacaría a Irán debido a su incapacidad para negociar adecuadamente (¡no es hábil!)”.

El mensaje fue ampliamente compartido este sábado, luego de que Washington confirmara ataques contra infraestructura vinculada al programa militar iraní, en una escalada que marca un punto crítico en las tensiones entre ambos países.

Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly-not skilled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2013

La actual ofensiva ocurre tras un prolongado período de fricciones entre Teherán y Washington, particularmente en torno al programa nuclear iraní. Trump ha insistido en que Irán debe modificar su política de enriquecimiento de uranio y ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de acciones militares.

De hecho, en la jornada previa a los bombardeos, el mandatario manifestó públicamente que no estaba conforme con el curso de las negociaciones.

Por su parte, el gobierno iraní ha reiterado que no tiene intención de desarrollar armas nucleares.

En las últimas horas, Trump también se dirigió al pueblo iraní, afirmando que su libertad está “al alcance de sus manos” e instándolos a tomar el control de su gobierno una vez finalizados los ataques.

“Refúgiense. No salgan de casa. Es muy peligroso afuera. Las bombas estarán cayendo por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, señaló.