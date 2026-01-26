¿Quién es Tom Homan? El perfil del “zar de la frontera” de la Casa Blanca enviado por Trump a Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que enviará a Tom Homan a Minnesota, esto bajo un contexto de cuestionamientos al ICE tras la muerte de Alex Pretti.

El zar fronterizo de la Casa Blanca que el presidente Donald Trump está enviando a Minnesota tras el tiroteo mortal en Minneapolis es un funcionario fronterizo de larga trayectoria que ha impulsado algunas de las políticas más controversiales del Gobierno Trump relacionadas con la inmigración.

Trump dijo este lunes que enviaría a Tom Homan a Minnesota más tarde en la noche, luego del tiroteo del sábado en el que murió Alex Pretti, que ha reavivado las tensiones y generado críticas bipartidistas por la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional ha retratado falsamente a Pretti como un terrorista que quería masacrar a los agentes del orden.

Homan cuenta con décadas de experiencia en la aplicación de la ley. Como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Trump, Homan fue la imagen pública y defensora activa de algunas de las políticas más polémicas del Gobierno, incluyendo la separación de niños y familias que cruzan la frontera.

Dijo en un evento público en septiembre de 2017 que su agencia arrestaría a personas indocumentadas que se presentaran a cuidar a los niños, algo que las administraciones anteriores habían evitado.

Se opone firmemente a las llamadas políticas de “ciudades santuario” que restringen la cooperación de las fuerzas de seguridad locales con los esfuerzos federales en materia de inmigración.

El New York Times informó en septiembre que Homan fue grabado en 2024 aceptando una bolsa que contenía US$ 50.000 en efectivo por agentes encubiertos del FBI en una investigación a la que le puso el Departamento de Justicia de Trump.

Una persona familiarizada con la operación declaró a CNN que Homan aceptó el dinero como parte de una operación encubierta y que estaba siendo investigado por posible soborno y otros delitos tras haber accedido a ayudar a los agentes encubiertos a conseguir contratos gubernamentales. Homan, por su parte, ha negado haber cometido ninguna acción ilegal.

Pero el Departamento de Justicia cerró la investigación después de que Trump comenzara su segundo mandato este año, ante las dudas de que los fiscales pudieran probar que Homan había acordado un acto específico a cambio del dinero y porque no ocupaba un cargo gubernamental en ese momento. Posteriormente, la Casa Blanca calificó la investigación sobre Homan como un acto “manifiestamente político”.

Con información de Michael Williams, Kaitlan Collins e Isabelle D’Antonio, de CNN.