¿Quién es Mohamed Sabry Soliman, el sospechoso del ataque durante un evento pro-Israel en Estados Unidos?

(CNN) – La Policía y el FBI investigan un incidente en Boulder, Colorado, en el que un hombre presuntamente usó un lanzallamas improvisado y otros objetos para atacar a personas que participaban el domingo en un evento a favor de Israel.

El sospechoso fue detenido en el lugar y las víctimas trasladadas a centros hospitalarios.

El ataque tuvo lugar en el evento “Run for Their Lives” de Boulder, una reunión semanal de miembros de la comunidad judía destinada a apoyar a los rehenes tomados durante los ataques del 7 de octubre en Israel en 2023, según la Liga Antidifamación.

El FBI identificó al sospechoso como Mohamed Sabry Soliman, de 45 años. Se escuchó al sospechoso gritar “¡Palestina libre!” durante el ataque, dijo el domingo el agente especial a cargo del FBI en Denver, Mark D. Michalek, durante una conferencia de prensa posterior al incidente.

“Este ataque ocurrió durante un evento pacífico semanal programado regularmente”, informó el domingo el agente especial a cargo del FBI en Denver, Mark D. Michalek, durante la conferencia de prensa. “Los testigos informan que el sujeto usó un lanzallamas improvisado y lanzó un artefacto incendiario contra la multitud”.

Se desconoce hasta el momento si Soliman cuenta con un abogado. Las autoridades informaron que Soliman resultó herido durante el ataque y fue trasladado a un hospital.

Se espera que Soliman sea acusado próximamente, según el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, quien no especificó si los cargos serán federales.

“En los próximos días se decidirán qué cargos presentar y dónde”, afirmó Dougherty en una rueda de prensa. “Hay un par de opciones diferentes, pero lo más importante es que estamos totalmente unidos para asegurarnos de que los cargos que presentemos exijan la plena responsabilidad del atacante”.

Se esperan cargos penales federales en el caso, según una fuente de CNN familiarizada con la investigación.

La fuente enfatizó que aún no se descartan posibles problemas de salud mental, lo cual podría influir en la decisión de presentar cargos.

Mohamed Sabry Soliman solicitó asilo previamente en EE. UU., según informaron fuentes policiales a CNN.

Se le denegó la visa para ingresar al país en 2005, según informaron las fuentes a CNN. Se desconoce cuándo o cómo entró el sospechoso a Estados Unidos.

El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que el sospechoso del ataque del domingo se había quedado ilegalmente más tiempo del permitido por su visa de turista.

A terror attack was committed in Boulder, Colorado by an illegal alien. He was granted a tourist visa by the Biden Administration and then he illegally overstayed that visa. In response, the Biden Administration gave him a work permit.

Suicidal migration must be fully reversed.

— Stephen Miller (@StephenM) June 2, 2025