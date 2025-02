Quién es Kendrick Lamar, el artista que cantará en el halftime show del Super Bowl 2025

Este no es el primer acercamiento de Lamar al Super Bowl, ya que debutó en la edición de 2022, en una histórica presentación junto a Eminem, Dr. Dre y otros grandes del género. Ahora, el artista de Not Like Us tendrá la oportunidad de liderar el espectáculo, uniéndose a SZA.

(CNN Español)—El rapero Kendrick Lamar será el protagonista del show de medio tiempo durante el Super Bowl LIX. Al confirmar su participación el año pasado, Lamar dijo que “el rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha” y que estará en el evento de la NFl “para recordarle al mundo por qué”.

El rapero de Not Like Us debutó en el Super Bowl 2022 junto a Eminem, Dr. Dre y otros grandes. Ahora tiene la oportunidad de liderar el espectáculo uniendo fuerzas con SZA, una artista de R&B con la que ha trabajado en sencillos como Luther y Gloria para el álbum sorpresa que lanzó Lamar GNX y en 30 for 30 para Lana de SZA.

Su carrera, sus grammy y su Pullitzer

En la reciente entrega de los premios Grammy 2025, Lamar ganó cinco gramófonos, incluidos dos en las categorías más grandes: premio a la canción del año por Not Like Us y a la Grabación del año por esa misma canción. Los otros tres fueron mejor video musical, mejor canción de rap y mejor interpretación de rap.

En 2024, su álbum GNX debutó en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200. Mientras que cinco de sus sencillos también ocuparon los cinco primeros lugares en la lista de canciones Billboard Hot 100.

A lo largo de su carrera, Lamar ha recibido 57 nominaciones a los Grammy, con 122 triunfos, lo que lo convierte en uno de los raperos más premiados en la historia de esos premios.

Su estilo único, marcado por su talento lírico, narrativa potente y fusiones de jazz y funk, lo ha llevado a una aclamación “crítica incomparable y un seguimiento ferviente de los fanáticos, consolidando su posición como un ícono del hip-hop”, dice la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Damn grabación lanzada el 14 de abril de 2017, fue la que lo llevó a ganarse el Premio Pulitzer de Música en 2018, al destacarse como “una composición musical distinguida” y ser descrita como una colección de canciones virtuosas “unificadas por su autenticidad vernácula y dinamismo rítmico”, que según la crítica ofrece relatos impactantes que reflejan la complejidad de la experiencia afroamericana contemporánea.

¿Qué pasó entre Drake y Kendrick Lamar?

La famosa rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake surgió a través de una serie de llamados diss tracks en los que ambos artistas intercambiaron críticas personales y profesionales.

Durante años, Drake y Lamar se han criticado públicamente, pero en 2023 J. Cole los llamó “los tres grandes” del rap en su colaboración con Drake en First Person Shooter, en la que Drake se comparó con Michael Jackson por su nivel de fama.

Lamar respondió a las comparaciones con Drake con su colaboración con Future y Metro Boomin en Like That, lanzada en marzo de 2024, que ganó rápidamente popularidad y dejó clara su postura. La tensión aumentó cuando Future y Metro Boomin lanzaron su álbum We Still Don’t Trust You, que según Billboard estuvo lleno de críticas a Drake, no solo de Future, sino también de The Weeknd y A$AP Rocky.

Drake lanzó Push Ups, burlándose del calzado de Lamar y sus colaboraciones con artistas pop, atacando también a otros raperos. Lamar respondió con canciones como Euphoria y 6:16 in LA, las cuales algunos vieron como una burla a los títulos de canciones de Drake.

La disputa se intensificó con Family Matters, en la que Drake acusó a Lamar de abuso e infidelidad. Lamar respondió rápidamente con Meet The Grahams, con un ataque a la familia de Drake y la sugerencia que tiene una hija secreta. En Not Like Us fue aún más lejos: acuasa a Drake de interesarse por menores, por lo que Drake contraatacó con The Heart Part 6, en la que dice que fue él quien le dio información falsa sobre un niño secreto a Lamar.

A raíz de la popularidad de Not Like Us en 2024 Drake impuso una demanda contra su propio sello discográfico UMG Recordings, Inc. acusándolo de difamación en la publicación y promoción del éxito de Kendrick Lamar.

En los documentos presentados en Nueva York, los abogados de Drake acusaron a la discográfica de lanzar “una campaña para crear un éxito viral” a partir de una canción que hacía “la falsa alegación de que Drake es un pedófilo criminal”.