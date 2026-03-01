Quién es Alireza Arafi, el ayatolá que se suma al consejo que dirigirá Irán en la transición

El clérigo y jurista chií de 66 años se integra al Consejo de Liderazgo junto al presidente Masud Pezeshkian y al jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei, en medio de la transición política tras la muerte del líder supremo.

El ayatolá Alireza Arafi fue nombrado este domingo como el tercer integrante del Consejo de Liderazgo de Irán, el organismo interino que asumirá la conducción del país tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Arafi, de 66 años, se suma a un consejo ya integrado por el presidente iraní Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

Alireza Arafi es clérigo y jurista chií. Hasta ahora ejercía como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos de Irán, además de ser miembro del Consejo de los Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

Medios iraníes lo describen como una figura que refleja la estrecha relación entre autoridad religiosa e influencia política que caracteriza la estructura de poder del país.

El periodo de transición

Con su incorporación, el Consejo de Liderazgo queda completo para encabezar el periodo de transición tras el fallecimiento de Jamenei, quien permaneció 37 años en el cargo.

La legislación iraní establece que la instancia encargada de elegir al próximo líder supremo es la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos elegidos por votación popular cada cuatro años. La última elección se realizó en marzo de 2024.

El nombramiento ocurre horas después de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivó en la muerte de Jamenei y en la declaración de duelo público en el país.

El presidente Pezeshkian calificó el asesinato del líder supremo como “una declaración de guerra a los musulmanes” y sostuvo que Irán tiene el derecho legítimo de responder.

“La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico”, afirmó, validando eventuales acciones contra Israel y Estados Unidos.

El escenario abre una nueva etapa política en Irán en medio de una creciente tensión regional y con el proceso de sucesión del liderazgo supremo en el centro de la atención internacional.