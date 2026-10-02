¿Qué le depara el futuro a Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal? Esto se sabe sobre su caso hasta ahora

(CNN) — Christa Pike sobrevivió el miércoles al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, pero su futuro médico y legal sigue siendo sumamente incierto.

Pike se encuentra intubada, conectada a un respirador y permanece inconsciente en un hospital del área de Nashville, según informaron sus abogados en un documento judicial presentado este viernes.

Pike recibe atención médica vital tras recibir dos dosis de pentobarbital inyectadas, informaron el jueves sus abogados, que se negaron a ofrecer más detalles sobre su estado de salud.

Pike, condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995, iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años. Ahora, su caso legal quedará estancado.

El gobernador republicano Bill Lee anunció que suspendería la última ejecución pendiente en el estado este año mientras se lleva a cabo una investigación independiente para determinar qué ocurrió exactamente en el caso de Pike, informó Associated Press.

CNN contactó a la oficina del gobernador para obtener comentarios.

“El gobernador ha solicitado, con toda razón, una investigación”, declaró la oficina del fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, en un comunicado. “Necesitamos saber qué sucedió”.

El Gobierno local no ha informado a la familia de Slemmer sobre los próximos pasos respecto a Pike, dijo a CNN Robert Bracewell, director ejecutivo de Justice Coalition.

“Están devastados y agotados”, declaró Bracewell este viernes.

Bracewell, quien ha ayudado a los padres de Slemmer a afrontar el proceso, señaló que la familia está “enfadada con el estado por no ser colaboradora ni transparente sobre lo que ocurrirá a continuación”.

Esta moratoria se enmarca en la dinámica de interrupciones y reanudaciones que han caracterizado las ejecuciones en Tennessee en los últimos años.

Lee ha suspendido las ejecuciones en 2022 para realizar una revisión, y a principios de este año el estado no pudo llevar a cabo una inyección letal a un condenado a muerte tras tener dificultades para encontrar una vena.

Los abogados piden la conmutación de la pena

Inicialmente, la ejecución de Pike estaba programada para el miércoles por la mañana, pero las apelaciones legales de última hora la retrasaron hasta más tarde ese mismo día.

El protocolo de ejecución comenzó a primera hora de la tarde. Pike pronunció sus últimas palabras a las 07:26 p.m., según testigos de los medios de comunicación. Sin embargo, tras dos dosis del cóctel de fármacos, roncaba y parecía estar viva, agregaron los testigos.

“Nada de esto fue normal”, declaró Catherine Sweeney, reportera de WPLN. “Cubrí todas las ejecuciones el año pasado y la mayoría de las de este año. No habíamos visto nada igual. Todo salió muy mal”.

El Departamento Correccional de Tennessee afirmó que actuó de acuerdo con su protocolo durante toda la ejecución fallida.

“El Departamento Correccional de Tennessee siguió al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el Estado, aprobado por la Fiscalía General”, declaró el departamento en un comunicado el miércoles. “La sustancia química utilizada en la inyección letal ha demostrado ser eficaz de forma constante, y el protocolo no contempla procedimientos adicionales más allá de los realizados esta noche”.

Randy Spivey, uno de los abogados de Pike, afirmó que la petición del gobernador de revisar el protocolo de ejecución es insuficiente. Solicitó que Lee conmutara su sentencia, argumentando que había sufrido un castigo “mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos”.

Los abogados dijeron que habían advertido al tribunal con antelación que los problemas venosos de Pike dificultarían la aplicación de la inyección letal.

“No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por la Sra. Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia disponible cuando las cosas inevitablemente salen mal, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secretismo”, señalaron los abogados Spivey y Kelly Gleason en un comunicado.

Sin embargo, lo que ocurrió el miércoles fue, en esencia, su “mayor temor”, declaró el abogado Stephen Ferrell.

“No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática. Eso fue lo que pasó, solo que sin la muerte”, indicó.

Precedentes de personas que sobrevivieron a las ejecuciones

Si bien no es raro que se produzca una ejecución “fallida” —cuando algo difiere del protocolo oficial—, es extremadamente raro que una ejecución simplemente fracase, afirmó Austin Sarat, profesor del Amherst College y autor de varios libros sobre la pena de muerte y la inyección letal.

“Los casos en los que las personas sobreviven a una ejecución crean un verdadero dilema para el sistema legal. ¿Y ahora qué?”, apuntó.

Sarat afirmó que existen algunos precedentes legales que permiten que los reclusos que sobrevivieron a un intento de pena capital sean ejecutados.

Hace ochenta años, Willie Francis, de dieciséis años, sobrevivió a una ejecución en la silla eléctrica en Louisiana debido a un fallo técnico. Apeló su caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando que un segundo intento violaría la cláusula de doble enjuiciamiento de la Constitución y las protecciones contra castigos crueles e inusuales.

El tribunal rechazó su apelación y murió en la silla eléctrica.

De manera similar, en un caso de 2009, personal de Ohio intentó ejecutar a Romell Broom mediante inyección letal, pero no lograron acceder a una vena ni colocarle una vía intravenosa.

Posteriormente, argumentó que un segundo intento de ejecución violaría la cláusula de doble enjuiciamiento y las protecciones contra castigos crueles e inusuales.

En 2016, el tribunal supremo de Ohio falló en su contra, argumentando que la colocación de la vía intravenosa era solo un “paso preliminar” para la ejecución, por lo que un segundo intento no se consideraría una violación de la cláusula de doble enjuiciamiento.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Broom finalmente falleció de covid-19 en 2020 mientras aún se encontraba en el corredor de la muerte.

No obstante, el caso de Pike es único porque las drogas letales realmente entraron en su organismo, opinó Sarat.

“Así que nos encontramos en un terreno prácticamente sin precedentes con Pike, en el sentido de que sobrevivió a su ejecución”, subrayó.

Con información de Dakin Andone, Meg Tirrell, Meridith Edwards y Lauren del Valle, de CNN.