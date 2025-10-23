Putin califica sanciones de EE.UU. como “inamistosas” y advierte sobre alza global del petróleo

El presidente ruso respondió a las nuevas medidas contra Rosneft y Lukoil, afirmando que dañan las relaciones bilaterales y podrían desestabilizar el mercado energético mundial.

(EFE) – El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó como un acto “inamistoso” las sanciones impuestas por Estados Unidos contra las petroleras Rosneft y Lukoil, advirtiendo que esta decisión repercutirá negativamente en las relaciones bilaterales.

Desde el Kremlin, Putin afirmó que estas medidas representan un intento de ejercer presión política sobre Rusia, pero aseguró que “ningún país ni pueblo que se respete a sí mismo nunca toma decisiones bajo presión”.

Advertencia sobre consecuencias energéticas

En el ámbito económico, el mandatario alertó que las sanciones podrían provocar un incremento en los precios globales del petróleo. Putin reveló que en su última conversación con Donald Trump le advirtió que “si se reduce bruscamente el volumen de nuestros hidrocarburos en el mercado mundial, aumentarán los precios”, afectando incluso a las gasolineras estadounidenses.

Respecto a posibles escenarios militares, el líder ruso fue contundente al afirmar que cualquier ataque con misiles Tomahawk contra territorio ruso recibiría “una respuesta muy potente, por no decir desconcertante”, marcando un nuevo punto de tensión en las relaciones entre ambas potencias.