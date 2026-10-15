Putin afirma que Ucrania reanudó ataques a refinerías rusas pero niega daños graves: “Tenían que considerar cuidadosamente las consecuencias antes de dar este paso”

(EFE) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, constató este jueves la reanudación de los ataques ucranianos a las refinerías rusas pese a la tregua energética anunciada por el líder estadounidense, Donald Trump, a la que tampoco se sumó Moscú.

“Ayer intentaron atacar algunas refinerías. Han alcanzado algunos blancos sin que sea nada grave, pero siguen haciéndolo”, dijo el líder del Kremlin en una intervención telemática ante los asistentes al foro “Rusia Empresarial”.

Putin agregó que los gigantes del comercio electrónico ruso, Ozon y Wildberries, también sufrieron recientemente los ataques ucranianos. “Están tomando pasos que, francamente, teníamos que haber previsto”, reconoció.

A la vez, afirmó que Rusia pensaba que Ucrania no llegaría a lanzar su campaña de ataques a refinerías, a las que Moscú responde con ataques a la infraestructura energética de Kiev.

“No tenían que haber empezado. Tenían que considerar cuidadosamente las consecuencias antes de dar este paso“, aseguró.

Se trata del primer comentario del líder ruso acerca de los ataques a instalaciones energéticas después de la tregua anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que no confirmaron ni Rusia ni Ucrania.

Este jueves, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su hartazgo con la situación con la continuidad de los ataques rusos y declaró al Financial Times que “la prohibición (de atacar refinerías rusas) ha sido levantada. Ya es suficiente”.

Anteriormente. Rusia informó de que Ucrania había atacado la pasada noche una refinería en la región de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú, y el miércoles acusó a Kiev de atacar otras dos en las regiones de Sarátov y Riazán.

El Kremlin había asegurado la víspera que el acuerdo sobre la tregua energética entre Rusia y Ucrania nunca se llegó a cerrar, por lo que no se puede afirmar que Rusia lo esté violando.

Por su parte, Kiev informó el miércoles de cortes de suministro de emergencia después de que misiles rusos alcanzaran las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la capital ucraniana y su región. Además, se anunciaron cortes en Járkov, que también ha sido blanco de este último ataque ruso con misiles contra instalaciones energéticas.