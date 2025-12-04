Mundo Guerra Rusia-Ucrania

Con información de CNN

Putin afirma que tomará Donbás “por medios militares u otros” mientras avanzan frágiles negociaciones

Por Jessie Yeung, CNN

04.12.2025 / 14:22

El presidente ruso endurece su postura territorial en vísperas de nuevas conversaciones, aunque análisis indican que una conquista completa de la región podría demorar años.

(CNN) – El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que Rusia “liberaría Donbás y Novorossiya en cualquier caso —por medios militares u otros—”, reafirmando una de sus demandas clave en el conflicto con Ucrania.

La declaración, realizada antes de una cumbre en India, llega mientras funcionarios ucranianos viajan a Estados Unidos para nuevas conversaciones de paz, tras una reunión en Moscú de una delegación estadounidense con Putin.

Un camino hacia la paz cada vez más incierto

A pesar del tono firme de Putin, un análisis del Institute for the Study of War estima que, al ritmo actual, las fuerzas rusas solo tomarían toda la región de Donetsk en agosto de 2027. La propuesta de paz estadounidense, discutida en Moscú, aún encuentra puntos de desacuerdo. Asesores de Putin reconocieron que algunos aspectos “parecen más o menos aceptables”, mientras otros “no nos satisfacen”.

Con Ucrania rechazando categóricamente la cesión territorial, el avance diplomático se vislumbra complejo, en medio de un conflicto que se acerca a su cuarto año.

