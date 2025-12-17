Putin acusa a “cerditos europeos” de buscar el desmembramiento de Rusia para tomarse la revancha

El presidente ruso arremetió contra las élites políticas del continente, a las que atribuye deseos revanchistas, aunque se mostró optimista sobre un eventual restablecimiento del diálogo con futuras administraciones.

(EFE) – El presidente ruso, Vladímir Putin, arremetió este miércoles contra las élites europeas, a las que calificó de “cerditos europeos” por albergar, según él, ideas revanchistas y anhelar el desmembramiento de su país.

En un discurso ante la cúpula militar, Putin afirmó que esas fuerzas se unieron a la anterior administración estadounidense “con la esperanza de aprovecharse del colapso” de Rusia para recuperar territorios y tomarse la revancha por pérdidas históricas.

Un diálogo futuro condicionado al cambio de élites

Pese a la crudeza de sus declaraciones, el mandatario se mostró convencido de que el diálogo con Europa se restablecerá, aunque posiblemente no con los actuales gobernantes. “Será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes”, señaló Putin, añadiendo que esto ocurriría con otras élites políticas, tras un cambio en el liderazgo continental.

El presidente ruso destacó que actualmente existe disposición para el diálogo con la administración estadounidense, expresando su esperanza de que algo similar suceda en Europa. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se encuentran en su punto más bajo tras la anexión de Crimea en 2014 y la posterior guerra a gran escala en Ucrania iniciada en 2022.