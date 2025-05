Putin acaba de demostrarle a Donald Trump lo poco que lo necesita

Los límites de lo que Estados Unidos puede ofrecer a Rusia en este momento, en términos de influencia, son visibles desde el espacio. Sí, Estados Unidos podría incluso intensificar las sanciones, como Trump sopesó la semana pasada, añadiendo “sanciones secundarias” contra los financistas de Rusia, los compradores de petróleo de India y China.

(CNN En Español – CNN Chile) — “Las causas profundas del conflicto”.

Estas fueron palabras impactantes de un hombre que supuestamente estaba en camino hacia la paz.

Pero es el meollo de la postura del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre qué debe resolverse para la paz, después de dos semanas, o tres meses, según cómo se cuente, de creciente presión para un alto el fuego inmediato e incondicional de 30 días. Sin inmutarse, al atender esta importante llamada en una escuela de música en la costa de Sochi, el líder del Kremlin ha vuelto al principio: a su falsa narrativa sobre que esta guerra elegida fue provocada por la expansión demasiado rápida de la OTAN.

Otras cinco palabras diferentes surgieron horas antes, que podrían haber resonado en los oídos de Putin mientras hablaba con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante dos horas.

“No es nuestra guerra”, había dicho previamente el vicepresidente J. D. Vance. Repitiendo su papel de presagio de pésimas noticias para la seguridad europea, Vance volvió a presentar esta notable no-amenaza: que Estados Unidos podría retirarse de la guerra –presumiblemente tanto de la diplomacia como de la ayuda a Ucrania– a menos que Rusia dé pasos hacia un acuerdo de paz que rechaza rotundamente. Que Washington se retire es precisamente lo que Rusia anhela, y para lograr este resultado soñado, parece que Putin no tiene que hacer absolutamente nada, salvo continuar librando una guerra brutal.

Momentos después de la llamada, Trump ya parecía un hombre que se distanciaba de la contienda. Cinco días antes había sido el intermediario entusiasta, el pacificador dispuesto a superar la enemistad entre Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky para una reunión en Turquía. Pero tras su llamada del lunes con Putin, simplemente dijo que Ucrania y Rusia deben hablar directamente, “como solo ellos pueden”. Incluso delegó la tarea al Vaticano, sede del nuevo papa estadounidense, como posible sede. Puede que Estados Unidos no esté completamente fuera del proceso, pero habla como si quisiera que alguien más lo liderara. Los últimos 10 días han sido un vívido recordatorio de lo poco que Putin necesita realmente al presidente de los Estados Unidos o su aprobación. Y la lógica es simple.

Durante casi tres años de guerra, los medios estatales rusos han estado dando sermones a su audiencia: no solo están en conflicto con Ucrania, sino también con toda la OTAN, incluido Estados Unidos. La presidencia de Trump ha creado una pequeña ventana de oportunidad para que el Kremlin pueda convencerse de una mejor posición, o incluso aliviar el sufrimiento de algunas sanciones occidentales. Pero esto no cambia el propósito ni el mensaje central del Kremlin: esta es una guerra existencial, para restablecer su preeminencia en el extranjero cercano. Se ha infligido tanto dolor y pérdida al pueblo ruso a causa de las asombrosas bajas de guerra que obtener resultados entre regulares y pobres podría limitar significativamente la longevidad del liderazgo ruso. Esta no es una guerra que puedan dar por perdida.

Los límites de lo que Estados Unidos puede ofrecer a Rusia en este momento, en términos de influencia, son visibles desde el espacio. Sí, Estados Unidos podría incluso intensificar las sanciones, como Trump sopesó la semana pasada, añadiendo “sanciones secundarias” contra los financistas de Rusia, los compradores de petróleo de India y China. Pero eso causaría otra ruptura comercial con las potencias mundiales, que Washington acaba de solucionar. Como alternativa, Estados Unidos podría suavizar las sanciones para obligar a Rusia a hacer concesiones. Pero esas medidas irritarían a sus aliados europeos y probablemente fracasarían sin el apoyo práctico de Europa.

Cualquier medida adicional para perjudicar a Moscú probablemente significaría que Trump habría ido más lejos en el castigo a Rusia que su predecesor, Joe Biden. Ese no es el plan geopolítico de MAGA. Profundizaría la participación estadounidense en una guerra que, francamente, no tiene fin a la vista, hasta que una de las partes flaquee o vea un cambio drástico en el liderazgo político.

Ucrania en 2025 tiene una perspectiva sombría. Pero el principio central de la política europea era la mejor opción en un mundo de opciones espantosas: Moscú solo podría verse obligado a reducir sus objetivos si veía ante sí una OTAN infinitamente unida. Su economía, sus reservas de riqueza, su mano de obra o su armamento podrían flaquear; basta con uno para que la maquinaria bélica se tambalee. El panorama es sombrío, pero a Europa le quedan pocas opciones. Ucrania no tiene ninguna.

Trump sentía que tenía una opción. Su perspicacia empresarial no ve mérito alguno en una inversión a largo plazo en un conflicto con un enemigo con el que preferiría llevarse bien, cuyo mejor resultado es devolver a Europa la paz que conoció antes. No hay acuerdo posible. Putin no compra nada; busca conquistar y tomar. Trump no tiene nada que vender, salvo el respaldo de Estados Unidos a sus aliados tradicionales. Es imposible que Putin y Trump puedan ganar y conservar su prestigio a la vez.

El liderazgo estadounidense se ha construido durante décadas en torno a algo más que buenos acuerdos pequeños. Su benevolencia hacia los aliados, su vasto poder blando y su hegemonía militar la han convertido en la mayor economía del mundo, con una moneda invencible, un acuerdo en sí mismo muy bueno y enorme.

Pero Trump ve el papel de Estados Unidos como menor. Este podría ser el momento en que Trump finalmente entendió a Putin como alguien que realmente no busca su aprobación ni lealtad, y dio un paso atrás. De ser así, Estados Unidos también se ha distanciado de décadas de tomar las riendas, ha admitido los límites de su enfoque y poder, y ha dejado el acuerdo de paz más importante desde la década de 1940 a un Ave María en el Vaticano.