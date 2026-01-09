Mundo Irán

Protestas en Irán: Al menos 45 manifestantes han muerto y más de 2 mil personas han sido detenidas

09.01.2026 / 12:10

Se trata de las manifestaciones más grandes en el país desde 2022.

(CNN) — Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto desde que comenzaron las manifestaciones en Irán, informó el jueves la ONG de Derechos Humanos de Irán (IHRNGO), con sede en Noruega.

La organización comunicó que cientos más resultaron heridos y más de 2.000 personas fueron detenidas.

Mientras tanto, la agencia de noticias Fars, afiliada al estado iraní, dijo que 950 agentes de policía y 60 miembros de la fuerza paramilitar Basij resultaron heridos.

Manifestantes iraníes toman las calles de la capital, Teherán, durante una protesta por Mahsa Amini, días después de que muriera bajo custodia policial, el 21 de septiembre de 2022. Imágenes de AFP/Getty

Los medios de comunicación iraníes informaron el jueves que al menos cinco miembros de seguridad también murieron en los disturbios, incluidos dos miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

CNN no pudo verificar de forma independiente el número de muertos y arrestados, y las organizaciones de noticias estatales iraníes a veces informaron muertes individuales sin proporcionar un recuento completo.

Irán: Manifestaciones son las más grandes desde 2022

Las últimas protestas en Irán son las más grandes desde las manifestaciones a gran escala y mortales que se desencadenaron por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba bajo custodia de la policía religiosa en 2022.

En aquel momento, la muerte de Amini desató una oleada de indignación por cuestiones que abarcaban desde las libertades en la República Islámica hasta las devastadoras consecuencias económicas de las sanciones.

Esta vez, los bazaaris, una poderosa fuerza de cambio en la historia de Irán y considerada leal al régimen, iniciaron las protestas.

Las protestas actuales también se producen en un contexto de crecientes amenazas extranjeras. Hace poco más de seis meses, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por primera vez, y el presidente estadounidense, Donald Trump, planteó la posibilidad de nuevos ataques la semana pasada, pocos días después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

