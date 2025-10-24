¿El príncipe Andrés podrá seguir viviendo en Royal Lodge? Así es la mansión de 30 habitaciones que ha sido su hogar desde 2003

En medio del escándalo que se cierne sobre el príncipe Andrés, muchos se preguntan si podrá seguir viviendo en el lugar.

(CNN) – Mientras el escándalo que rodea al príncipe Andrés de Gran Bretaña continúa siendo noticia en todo el mundo, muchos se preguntan si el miembro de la realeza caído en desgracia podrá seguir viviendo en Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones que ha sido su hogar desde 2003.

Pero, ¿cuánto sabemos sobre la extensa propiedad en Windsor Great Park, que es el hogar de Andrew y su exesposa, Sarah Ferguson, y donde sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, pasaron gran parte de su adolescencia?

¿Por qué el príncipe Andrew vive en Royal Lodge?

La difunta reina Isabel II concedió a Andrés, el tercero de sus cuatro hijos, el derecho a vivir en la cabaña, propiedad oficial de la Corona. El príncipe pagó un millón de libras por la propiedad en 2003 y, según los términos del contrato de arrendamiento de 75 años, que vence el 15 de junio de 2078, se espera que él se haga cargo de las obras de remodelación y del mantenimiento de los terrenos circundantes.

También se le exigió un pago anticipado de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) para cubrir las reformas necesarias que se completaron en 2005, según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría. Según el contrato de arrendamiento, firmado el 8 de agosto de 2003, el alquiler, si se exigía, solo debía ser de un grano de pimienta al año.

La propiedad se encuentra en un terreno de 40 hectáreas y cuenta con una piscina, un aviario, seis cabañas, una cabaña para el jardinero y alojamiento para la policía que protege a la realeza.

Está situado dentro del Gran Parque de Windsor, cerca del Castillo de Windsor, Frogmore Cottage (donde anteriormente vivieron el Duque y la Duquesa de Sussex) y Forest Lodge, la residencia en Windsor del Príncipe y la Princesa de Gales.

Dos siglos de residentes reales en Windsor

Una casa se alza en el lugar al menos desde la década de 1660, aunque ha sufrido importantes reformas y renovaciones desde entonces. Sus primeros vínculos con la familia real surgieron a principios del siglo XIX, cuando Jorge IV, entonces príncipe regente, convirtió la casa de estilo rústico en un pabellón de caza y posteriormente en un refugio privado.

A mediados de la década de 1820 ya se conocía como Royal Lodge.

Después de la muerte de Jorge en 1830, Guillermo IV derribó gran parte de la estructura y la utilizó como residencia de “gracia y favor” durante la mayor parte del resto del siglo.

La Capilla Real se añadió al sitio en 1865, pero, aunque está situada dentro de los terrenos del albergue, no está incluida en el contrato de arrendamiento actual.

La propiedad fue reconstruida durante la década de 1930 alrededor de una habitación que quedaba de la cabaña original de Jorge IV.

La difunta madre del príncipe Andrés, la reina Isabel II, vivió en la logia cuando era niña y se mudó allí con sus padres (entonces duque y duquesa de York) en 1932. La familia permaneció en la Logia Real hasta que el duque y la duquesa fueron coronados cuatro años después, tras la abdicación de Eduardo VIII.

Tras la muerte de su marido en 1952 y la coronación de su hija, Isabel II, la Reina Madre utilizó la Royal Lodge como residencia en Windsor hasta su muerte en 2002.

Tras el fallecimiento de su abuela, el príncipe Andrés contactó con la Corona para adquirir el arrendamiento de la propiedad. Esta no se ofreció al mercado debido a su ubicación privilegiada en el corazón del Gran Parque de Windsor y a la necesidad de seguridad, dada su proximidad a la Capilla Real.

Los cambios de Andrew en Windsor

Los trabajos de renovación que Andrés llevó a cabo en la propiedad familiar incluyeron modificaciones internas del techo de tejas, pintura exterior, asfalto nuevo para la entrada y accesorios de iluminación y cámaras para el exterior del albergue, según una solicitud de planificación presentada ante el Royal Borough of Windsor & Maidenhead.

Las solicitudes de planificación anteriores muestran que las autoridades locales otorgaron permiso para construir una propiedad de una sola planta para alojar a los oficiales de policía que protegían el sitio en 1990, y se otorgó permiso para la construcción de un invernadero en 2001.

También en el terreno se encuentra Y Bwthyn Bach, que en galés significa “pequeña cabaña”. Esta pequeña cabaña con techo de paja fue un regalo del pueblo de Gales a la difunta reina Isabel II en su sexto cumpleaños, y fue donde ella y su hermana, la princesa Margarita, jugaron de niñas, al igual que sus hijos y nietos.

En un documental de la BBC de 2012 llamado “The Diamond Queen”, la princesa Beatriz dijo que ella y su hermana habían tenido la “suerte” de jugar allí juntas con sus primos cuando eran niñas.

La describió como la “casa Wendy más glamurosa de la historia” y comentó que dedicó casi un año a supervisar su renovación. Esto, según ella, implicó instalar cableado nuevo, cortinas nuevas y rehacer completamente la paja de la cabaña para darle un toque de elegancia.

Los espectadores pudieron ver a la princesa llevar al anfitrión Andrew Marr al interior de la propiedad en miniatura, que estaba completamente amueblada y equipada con muebles, vajilla, cristalería y un refrigerador de la década de 1930.

En 2018, el príncipe Andrés y su exesposa organizaron las celebraciones de la boda de su hija menor, Eugenia, y su esposo, Jack Brooksbank, en la cabaña después de la ceremonia oficial en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

En 2020, la hermana de Eugenia, Beatrice, se casó en la misma finca, casándose con Edoardo Mapelli Mozzi en una pequeña ceremonia en la capilla mientras estaban vigentes las restricciones por el COVID-19.