“Pisotean la dignidad de las mujeres”: Primera ministra de Italia condena sitio porno con imágenes manipuladas de ella

Meloni denunció la misoginia detrás de estas prácticas y subrayó que no se trata solo de casos aislados, sino de una tendencia preocupante que requiere respuesta institucional. El escándalo también alcanzó a su hermana Arianna Meloni y a otras políticas y celebridades.

(CNN) – La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, expresó su indignación por un sitio pornográfico que supuestamente presenta imágenes manipuladas de ella y otras mujeres de alto perfil, junto con subtítulos y comentarios sexistas y ofensivos.

El foro, conocido como Phica (nombre derivado del término coloquial “figa” para la palabra “vagina” en italiano), fue clausurado por sus propios administradores el pasado jueves, tras una reacción generalizada. El sitio, que contaba con cientos de miles de suscriptores en el momento de su cierre, culpó a los usuarios por incumplir sus normas.

Los suscriptores del foro para adultos supuestamente recolectaron imágenes de mujeres de sitios web de redes sociales o fuentes públicas, antes de manipularlas y publicarlas junto con descripciones misóginas.

Además de Georgia Meloni, el sitio supuestamente también presentó imágenes de su hermana Arianna, quien es una destacada política del partido Hermanos de Italia, así como otras celebridades y políticos italianos.

“Estoy indignada por lo sucedido y quiero hacer llegar mi solidaridad y apoyo a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad por los gestores de este foro y sus usuarios”, declaró Meloni al diario italiano Corriere della Sera.

Añadió: “Es desalentador constatar que en 2025 todavía hay quienes consideran normal y legítimo pisotear la dignidad de una mujer y atacarla con insultos sexistas y vulgares, escudándose en el anonimato detrás de teclado”.

Alusión a la Ley castiga el “porno por venganza”

En un aparente guiño a las leyes actuales de Italia sobre la pornografía vengativa, Meloni dijo que se ha vuelto evidente que “esto ya no sucede solo por ‘venganza’ y que proteger nuestros datos y nuestra privacidad es cada vez más crucial en nuestros tiempos”.

Italia tiene una ley de “pornografía de venganza”, aprobada en 2019, que castiga con hasta seis años de prisión la “difusión ilegal de imágenes sexualmente explícitas”.

Su hermana Arianna, hablando también con Corriere della Sera, culpó a lo que describió como un “mal hábito de una sociedad de clics, donde nos entrometemos en la vida privada, ofendemos, miramos por el ojo de la cerradura, arruinamos vidas y menospreciamos las cosas reales e importantes que las mujeres logran y conquistan con su trabajo día tras día”.

En su momento, la abogada de Meloni, Maria Giulia Marongiu, dijo a los medios de prensa italianos que la primera ministra esperaba dar ejemplo a otras víctimas de pornografía vengativa y pornografía deepfake para que denunciaran a quienes las difaman.

La primera ministra Meloni, que se separó de su pareja de muchos años en 2023 después de que este fuera descubierto haciendo comentarios sexistas, se ha expresado anteriormente sobre problemas de las mujeres, incluida la pornografía deepfake y la violencia doméstica.

En 2024, Meloni demandó a un padre y a su hijo acusados ​​de crear un video deepfake de ella. Ha exigido una indemnización de US$ 108.200 en un juicio civil y se ha comprometido a donar cualquier ganancia económica a un fondo estatal de ayuda a mujeres víctimas de violencia.

Ambos hombres se han declarado inocentes. La próxima audiencia está programada para septiembre.

¿Qué es un deepfakes?

Los deepfakes son contenidos creado y alterado digitalmente que puede reproducir la imagen exacta de una persona real. Por otro lado, las imágenes manipuladas pueden incluir algunos elementos originales, pero han sido editadas para distorsionar la realidad.

El escándalo Phica ha reavivado el debate feminista en Italia y se produce una semana después de que una página italiana de Facebook donde miles de hombres publicaban imágenes íntimas de sus parejas femeninas, hermanas y mujeres desconocidas, muchas de ellas sin su consentimiento, fuera cerrada tras la indignación pública y múltiples quejas a la policía.