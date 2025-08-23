Primera dama de Turquía insta a Melania Trump a intervenir por niños de Gaza en carta urgente

Emine Erdogan solicitó a su homóloga estadounidense que extienda su advocacy desde Ucrania hacia Palestina, citando un informe de la ONU que confirma hambruna en la región.

La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, envió una carta pública a Melania Trump este sábado 23 de agosto, instándola a defender a los niños palestinos afectados por la guerra en Gaza. El llamado se produjo después de que la esposa del presidente turco elogiara la postura de Trump hacia los menores ucranianos víctimas del conflicto con Rusia.

En la misiva, publicada por la presidencia turca, Erdogan describió a Gaza como un “cementerio de niños” y enfatizó: “Debemos unir nuestras voces y fuerzas contra esta injusticia”, según reportó Reuters. La carta destacó que más de 132.000 niños palestinos menores de cinco años enfrentan amenazas de desnutrición según proyecciones hasta 2026, citando datos de expertos en seguridad alimentaria de la ONU.

Crisis humanitaria y llamado a la acción

La misiva urgió a Melania Trump a mostrar la misma sensibilidad hacia Gaza que demostró previamente con Ucrania, donde abogó por niños afectados por la invasión rusa. “Confío en que la importante sensibilidad que mostró por los 648 niños ucranianos […] se extenderá también a Gaza”, escribió Erdogan. Además, la primera dama turca alentó a su homóloga a apelar directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para exigir el fin de la crisis humanitaria.

El llamado se produce tras la publicación de un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) que confirmó la existencia de hambruna en Gaza City y proyectó que más de 640.000 personas enfrentarán “condiciones catastróficas” antes de fines de septiembre.