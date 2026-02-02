Realizan el primer trasplante de cara del mundo con una donante que recibió eutanasia

Carme, la mujer beneficiaria del trasplante, había sufrido una infección bacteriana por una picadura que derivó en sepsis, generando daños irreparables en su rostro.

Hoy se dio a conocer que el Hospital Vall d’Hebron en Barcelona, España, realizó el primer trasplante de cara del mundo con la donación de una persona que recibió eutanasia. Es el sexto de España y el 54° procedimiento del mundo.

La beneficiaria es Carme, mujer que se encontraba en Canarias en julio de 2024 cuando recibió una picadura de un insecto que le provocó una infección bacteriana que derivó en sepsis (respuesta descontrolada del cuerpo ante una infección que daña sus propios tejidos y órganos), según consignó Europa Press.

“Con el trasplante todo ha ido muy bien, aún estoy recuperando mucho, pero sé que lograré estar completamente bien, seguro, y ahora mi vida empieza a ser un poco mejor. Ya estoy empezando a comer, ya hablo sin ningún problema, me tomo un café y ya salir a la calle no me importa”, afirmó Carme.

Procedimiento

En diciembre de 2024 la paciente acudió a tratamiento y se le propusieron varias opciones, una de ellas el trasplante de cara en el Hospital Vall d’Hebron.

La planificación médica para llevar a cabo la operación se logró gracias a una donadora eutanasiada en un procedimiento inédito que fue posible gracias al uso de tecnología de impresión 3D. La obtención del rostro por parte de una paciente con una enfermedad genética que expresó de forma explícita su voluntad de donar órganos y tejidos, incluida la cara, fue clave para el caso.

En esta modalidad se pudieron realizar estudios previos, escáneres y modelos tanto de la donante como de la receptora, facilitando una planificación quirúrgica precisa y simultánea.