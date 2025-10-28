Mundo huracán melissa

Con información de CNN

Primer ministro de Jamaica adelanta “impactos devastadores” por huracán Melissa

Por CNN Chile

28.10.2025 / 22:10

Andrew Holness habló sobre el estado del país caribeño a propósito del paso del potente huracán en el extremo suroeste de la isla, señalando que hay daños significativos en hospitales, casas y locales comerciales.

(CNN) – El Primer Ministro de Jamaica dijo que “habría impactos devastadores” dondequiera que el ojo del huracán Melissa golpee la isla.

“Los informes que hemos tenido hasta ahora incluyen daños a hospitales, daños significativos a propiedades residenciales, viviendas y propiedades comerciales también”, dijo Andrew Holness a Anderson Cooper de CNN.

Holness dijo que el “corredor de impacto” habría estado ubicado en el extremo suroeste de la isla, incluyendo Saint Elizabeth, partes de Manchester y partes de Westmoreland, antes de dirigirse al extremo noroeste de la isla.

Añadió que los equipos han “elaborado una estrategia de preparación y recuperación muy creíble y sólida”.

Holness dijo que los equipos deberían poder “iniciar el proceso de recuperación inmediatamente” en el extremo oriental de la isla y que para el miércoles deberían “poder restablecer la electricidad y las telecomunicaciones”.

Para la zona sur de la isla podrían necesitarse “algunos días más”, añadió.

