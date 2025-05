Primer cara a cara entre Trump y Carney: Tensiones y debate por aranceles

El presidente de Estados Unidos se reunió con el primer ministro de Canadá en la Oficina Oval, tras una serie de desencuentros por los aranceles impuestos por Trump y sus declaraciones sobre convertir a Canadá en un estado de EE.UU.

(CNN) – El presidente de EE.UU. Donald Trump, en su primera reunión en la Oficina Oval con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó el martes que no había nada que Carney pudiera decirle que lo convenciera de reducir los aranceles a los productos canadienses.

“No”, respondió Trump. “Así son las cosas”.

Trump se quejó de que Canadá ha tratado injustamente a Estados Unidos. En una publicación en Truth Social antes de reunirse con Carney, el presidente reiteró algunas de sus quejas previas sobre el país.

“¿Por qué Estados Unidos subsidia a Canadá con US$ 200.000 millones al año, además de brindarles protección militar gratuita y muchas otras cosas?”, publicó Trump, citando una afirmación sin fundamento. “No necesitamos sus autos, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos nada de lo que tengan, aparte de su amistad”.

La afirmación de Trump de “US$ 200.000 millones” no se acerca en absoluto a la realidad. Las estadísticas oficiales de Estados Unidos muestran que el déficit con Canadá en el comercio de bienes y servicios en 2024 fue de US$ 35.700 millones.

Mientras tanto, Canadá fue el principal comprador de productos estadounidenses el año pasado.

Carney señaló que Canadá es “el mayor cliente de Estados Unidos”, por lo que sería beneficioso para Estados Unidos restablecer el libre comercio con su vecino del norte. Sin embargo, coincidió con Trump en que probablemente no se anuncie un acuerdo comercial el martes como resultado de sus conversaciones.

Si bien Estados Unidos importa más de Canadá de lo que exporta, ambos países han encontrado beneficios mutuos al comerciar entre sí, en particular, al obtener materias primas y productos que no son nativos de ambos países.

En cambio, los aranceles de Trump a Canadá perjudicarán a ambos países. Actualmente, la mayoría de los productos canadienses exportados a Estados Unidos están sujetos a un arancel del 25 % si no cumplen con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, un acuerdo comercial que Trump firmó durante su primer mandato. También se aplican aranceles del 25 % al acero, el aluminio, los automóviles y las autopartes.

Canadá, por su parte, grava aproximadamente US$ 43.000 millones en productos estadounidenses, incluyendo whisky, artículos deportivos y electrodomésticos.

A pesar de que Trump afirmó que sería “mucho mejor para Canadá” convertirse en un estado de EE.UU., Carney le dijo a Trump: “Canadá no está en venta”. El primer ministro afirmó que eso no era negociable, pero instó al presidente a colaborar con él para negociar aranceles más bajos.

“Con todo respeto, la opinión de los canadienses sobre esto no va a cambiar en el estado número 51”, declaró Carney. ¿Hay algo que pueda decir? No, esta es una discusión más amplia. Hay fuerzas mucho más importantes involucradas, y esto llevará tiempo y discusiones, y por eso estamos aquí, para tenerlas”.

Trump reconoció que un acuerdo para incorporar a Canadá a Estados Unidos no se concretaría el martes.

“Esto no es necesariamente un acuerdo de un día”, dijo Trump. “Esto se debe a un período de tiempo en el que tienen que tomar esa decisión”.

No obstante, Trump había dicho previamente en la reunión en la Oficina Oval que estaba abierto a una negociación con Canadá que pudiera resultar en un acuerdo comercial.

“Algo podría pasar”, dijo Trump. “Algo podría pasar. Sí”.