Previo al discurso de Trump, la Cámara rechaza resoluciones sobre poderes de guerra

(CNN) – La Cámara de Representantes rechazó el miércoles un par de resoluciones que cuestionan las acciones militares de la administración Trump en el Mar Caribe y apuntan a Venezuela.

Una resolución del representante Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, pretendía ordenar al presidente que retirara a las fuerzas armadas de las hostilidades con organizaciones terroristas designadas por el presidente en el hemisferio occidental, sin una declaración de guerra ni autorización del Congreso. Fracasó en una votación de 210 a 216, a pesar del respaldo de dos republicanos y la mayoría de los demócratas.

La otra resolución, del representante demócrata Jim McGovern, ordenaría la retirada de las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades dentro o contra Venezuela, también sin una declaración de guerra ni la aprobación del Congreso. La Cámara de Representantes también rechazó esta medida en una votación mayoritariamente partidista de 211 a 213. Tres republicanos se separaron para votar a favor de la resolución, mientras que un demócrata se opuso.

Las resoluciones habrían requerido la aprobación del Senado para entrar en vigor.

Con información de De Ellis Kim de CNN.