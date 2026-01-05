Mundo colombia

Presidente Petro responde a las amenazas de Trump: Mandatario estadounidense lo acusó de tener “fábricas donde hace cocaína”

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

05.01.2026 / 07:22

Trump insistió en que el presidente de Colombia “está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, por lo que “tiene que cuidar su trasero”.

(CNN en Español) —Este domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo vinculó con el narcotráfico y advirtió que tendría que “cuidar su trasero” tras la operación militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro.

Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína”, escribió Petro en su cuenta de X, en un mensaje en el que defendió su historial y aseguró que nunca ha sido mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con el tráfico de drogas.

Trump lanzó la advertencia horas después de la captura de Maduro y al ser consultado sobre las declaraciones de Petro, quien aseguraba no temer las consecuencias de la operación.

Tiene fábricas donde hace cocaína”, respondió Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, y agregó: “Así que tiene que cuidar su trasero”.

Un día después, Trump volvió a referirse al tema y sus comentarios dejaron entrever que su advertencia podría extenderse a una operación en Colombia. “Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One.

Estamos en el negocio de tener países viables y exitosos a nuestro alrededor, donde se permita la libre explotación del petróleo. Eso es bueno, baja los precios y beneficia a nuestro país”, agregó.

Al ser consultado por un periodista sobre si eso significaba que podría haber una “operación” en Colombia en el futuro, Trump respondió de manera escueta: “Me parece bien”.

Semanas atrás, Trump ya había lanzado advertencias similares contra Colombia. Al ser consultado en la Casa Blanca sobre si tenía intención de hablar con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario sudamericano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

Por su parte, Petro fue uno de los primeros líderes de la región en pronunciarse tras la operación en Caracas. El presidente colombiano expresó que su Gobierno “rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina” y pidió paz y diálogo. “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz”, agregó.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

