Presidente Petro afirma que colombianos son “tratados como esclavos y perros” en Chile, Argentina y Estados Unidos

El mandatario instó a los colombianos que residen en Chile, Estados Unidos y Argentina a retornar, argumentando el trato que reciben.

(EFE) – Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados “como esclavos y perros perseguidos por las calles“.

“Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles”, afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.

Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un “error” y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física.

En ese contexto, el mandatario aludió a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), que han derivado en miles de detenciones y víctimas mortales en ciudades como Mineápolis.

Petro afirmó que muchos colombianos migrantes sufren accidentes laborales graves y enfermedades derivadas de trabajos de alto riesgo, lo que, según él, evidencia la falta de garantías y de protección para esa población.

“Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos”, agregó.

El mandatario sostuvo que solo una minoría logra estabilidad económica en el exterior y que, en cambio, muchos terminan regresando “sin salud y sin patrimonio”.