Presidente de Perú convoca Consejo de Ministros por flujo de migrantes en frontera con Chile: Busca declarar Estado de Emergencia

Por CNN Chile

28.11.2025 / 14:25

El jefe de Estado también informó que el Servicio de Migraciones "intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas".

Este viernes, Presidente de Perú, José Jerí, convocó de manera extraordinaria un Consejo de Ministros, para abordar la masiva movilización de migrantes desde la frontera norte de Chile.

La medida busca declarar posteriormente “Estado de Emergencia” en el país andino debido a la situación.

A través de redes sociales, el mandatario detalló que la acción también pretende “redoblar esfuerzos con las FFAA en su vigilancia”.

“De igual forma, Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas”, agregó.

