Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denuncia que trataron de envenenarlo con chocolate, mermelada y mistela

La mujer que entregó los obsequios dijo encontrarse "triste y preocupada a la vez" por lo aseverado por el mandatario. "Mi corazón no está para hacer daño a nadie", dijo.

(EFE) – Este jueves, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento tras recibir obsequios que contenían supuestamente sustancias químicas tóxicas perjudiciales para la salud, durante un encuentro con agricultores que tuvo el pasado viernes en la provincia costera de Los Ríos.

“Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque”, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.

Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, y tras realizarle unas pruebas de rutina se determinó que contenían “sustancias químicas peligrosas”, por lo que, según dijo Noboa este jueves, la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía.

La alerta surgió precisamente de la Casa Militar, cuyo jefe envió un informe el pasado martes a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, en el que explicó que el equipo de protocolo presidencial recibió el viernes unos regalos de una emprendedora artesanal que iban dirigidos a Noboa y que estaban dentro de una canasta.

De inmediato, de acuerdo al informe trascendido en canales oficialistas, se hizo una verificación física de la canasta y posteriormente se empezó a revisar los ocho productos que contenía. Como resultado, se informó que el equipo de seguridad detectó que tres de los ocho artículos presentaban “sustancias químicas altamente peligrosas”, señala el documento.

Tionilo, cloroetanol y antraceno

Tras un análisis de laboratorio, se determinó que los productos tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, “los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud”, menciona el informe de la Casa Militar.

Los militares tomaron contacto con personal de inteligencia para que se localice a la persona o personas que habrían entregado dicho presente.

El informe resalta también que los productos entregados no contaban “con el registro sanitario correspondiente para el consumo humano debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos”.

El presidente Noboa insistió este jueves en que es “imposible” que la presencia de esos químicos en los regalos “no haya sido intencional”. “Capaz uno de los tres se pudo haber encontrado en el empaque por las mismas actividades productivas de la zona, pero que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional”, señaló.

El gobernante añadió que, con la denuncia, se presentaron varias pruebas, entre ellas el nivel de “concentración de los tres químicos”, y que ahora se deberá realizar una pericia y “todo un proceso legal” para determinar responsabilidades.

Obsequiante dice estar “triste y preocupada”

Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los obsequios para Noboa, declaró al medio digital local La Contra encontrarse “triste y preocupada a la vez” por lo aseverado por el mandatario.

“Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates. Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante”, sostuvo Peñafiel.

Hace dos semanas, el propio Noboa denunció un supuesto “intento de asesinato” cuando el automóvil presidencial fue apedreado por un grupo de manifestantes en el momento en que la caravana donde viajaba el jefe de Estado pasó por uno de los bloqueos que la población realizaba en protesta contra las políticas económicas de su Gobierno.

En la entrevista de este jueves, Noboa señaló que los manifestantes también lanzaron artefactos pirotécnicos y bombas molotov contra la caravana, si bien él acostumbra a viajar en un automóvil blindado a prueba de balas de gran calibre.