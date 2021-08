(CNN en Español) – Durante la jornada de este viernes, el presidente argentino Alberto Fernández, señaló que lamentaba la reunión que se llevó a cabo el pasado julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, mientras regía una cuarentena debido a la propagación del coronavirus.

La controversia comenzó hace dos semanas con las primeras revelaciones de la reunión y adquirió nueva dimensión este jueves luego de la difusión de una foto del 14 de julio de 2020, fecha de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Aquí se le muestra junto al mandatario y a otras nueve personas que no son del núcleo familiar en la residencia presidencial alrededor de una larga mesa.

Fernández admitió que “se cometió un error y no debería haber ocurrido”, y explicó el contexto en que se realizó esta reunión. “Ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento”, agregó.

La imagen fue obtenida por el canal de noticias por cable La Nación+.

Cabe recordar, que durante esa época regía una cuarentena debido a la propagación del coronavirus, que prohibía la realización de “eventos públicos y privados que impliquen la concurrencia de personas”, según un decreto del gobierno argentino.

Por este motivo, dirigentes de la oposición denunciaron penalmente al presidente. Además, anunciaron en la Cámara de Diputados que presentarán un pedido de juicio político en su contra.