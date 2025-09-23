Presidente Boric alude a Trump en la Asamblea General de la ONU por dichos sobre el cambio climático y la relación entre el autismo y el paracetamol

El Presidente Gabriel Boric, sin mencionar directamente a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a no desinformar sobre los efectos del cambio climático y la efectividad de las vacunas, luego de la intervención del mandatario norteamericano en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Presidente Gabriel Boric, en su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se refirió a la importancia de combatir la desinformación, como la negación del cambio climático.

En ese contexto, hizo un llamado a la comunidad internacional a no ceder ante “la astucia, la violencia ni la pasividad”. Y agregó: “Yo puedo y debo respetar a quien le guste más el color azul que el rojo, a quien profese una fe distinta a la mía, o a quien crea que es mejor aumentar o disminuir impuestos según las circunstancias”.

El Mandatario recalcó la importancia de respetar la diversidad de opiniones; sin embargo, subrayó que se debe reaccionar cuando se difunden falacias.

“Por ejemplo, se ha afirmado en este mismo podio hoy día que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira, y las mentiras debemos combatirlas. Podemos, por cierto, discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global o quiénes son más responsables que otros, pero no podemos negarlo. Podemos discutir cómo los nazis llegaron a gobernar parte importante de Europa, pero no podemos negar el Holocausto. Podemos estudiar los efectos secundarios de una vacuna, pero no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo. El mundo necesita un verdadero diálogo”, remarcó.

Sus declaraciones aludieron a los dichos de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su intervención cuestionó las medidas contra el cambio climático, calificándolas como una “estafa de la energía verde” y asegurando que “todas esas predicciones hechas por la ONU y muchos otros, a menudo por razones equivocadas, fueron erróneas. Las hicieron personas estúpidas”. Además, en intervenciones recientes, Trump vinculó el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo.

Cabe mencionar que el expresidente estadounidense anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) notificará a los médicos que el uso de acetaminofén —también denominado genéricamente como paracetamol— durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”.

Mira aquí el último discurso del Presidente Gabriel Boric