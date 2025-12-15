Mundo Elecciones 2025

Presidenta Sheinbaum felicita a Kast: “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países”

Por CNN Chile

15.12.2025 / 13:40

La mandataria mexicana también felicitó al pueblo chileno por una jornada electoral "pacífica y democrática".

(EFE) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática”, así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región“, señaló Sheinbaum, en un breve mensaje en redes.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales, derrotando por un amplio margen a Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), el exdiputado de 59 años obtuvo el 58,16 % de los votos frente al 41,84 % de Jara.

