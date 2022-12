(CNN Español) – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este lunes a través de un mensaje televisado que enviará al Congreso de la República un proyecto de elecciones anticipadas para abril de 2024.

Boluarte también destacó que su gobierno promoverá la concertación en el Congreso de una reforma del sistema político.

En relación con las protestas y enfrentamientos registrados en los últimos días, Boluarte decretó estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social.

Al menos dos personas han muerto y tres más han terminado hospitalizadas durante las manifestaciones que se registran en el departamento de Apurímac, informó el Ministerio de Salud de Perú.

Boluarte no está obligada a convocar elecciones y no tiene las facultades constitucionales para hacerlo

Dina Boluarte no está obligada a convocar elecciones en Perú y no tiene las facultades constitucionales para hacerlo. Boluarte asumió con “plenos poderes y debe completar el mandato hacia 2026”, ya que “no tiene mandato legal ni facultad constitucional para convocar elecciones“, explicó a CNN en Español el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.

Esto tiene que ver con cómo llegó al poder. La carta magna peruana establece que en las elecciones se opta por un presidente y dos vicepresidentes. En caso de que el presidente no pueda continuar en su cargo por los motivos que establece la norma, le toca al primer vicepresidente asumir y completar el mandato original. Si no pudiera, entonces debe tomar el cargo el segundo (en Perú ahora mismo solo había una vicepresidenta porque uno de los vicepresidentes de la plancha original de Castillo fue eliminado por un jurado de elecciones, explicó Quiroga).

En caso de que ninguna de estas personas pudieran seguir en el cargo, entonces asumiría temporalmente el presidente del Congreso y él sí se vería “obligado a convocar elecciones en un plazo no mayor de un año” precisamente porque su mandato sería transitorio. Pero esta no es la situación de Boluarte, su mandato, desde el punto de vista de la Constitución, no es transitorio.

Para convocar elecciones adelantadas es necesaria una reforma constitucional temporal

Si se quisiera convocar elecciones adelantadas, había que reformar la Constitución y agregar una norma final y transitoria que permita “la conclusión anticipada del mandato de las personas que fueron elegidas en 2021 por cinco años y el adelanto de las elecciones generales” tanto de presidente como del Congreso, expresó por su parte a CNN En Español José Tello, abogado, analista político y docente de la Universidad de Lima.

Esa disposición temporal debe ser aprobada en el Congreso con una mayoría de 87 votos (de un total de 130) durante dos legislaturas consecutivas. Existe un antecedente del año 2000, durante el tercer y “muy cuestionado” Gobierno de Alberto Fujimori, explicó Tello.

¿Qué plazos se manejan?

La ley electoral peruana dice que las elecciones se convocan con un lapso de 270 días, dijo Tello. “Podríamos tener una elección tranquilamente para 2023” si se decide hacer la convocatoria, analizó, aunque sí considera difícil que se llegara a un cambio de mando el 28 de julio, la fecha en la que históricamente asumen en Perú los nuevos gobiernos.