Presidenta Claudia Sheinbaum subraya que “la gente no migra por gusto” ante críticas de Donald Trump y José Antonio Kast

La presidenta de México también lamentó “la criminalización de los migrantes”. "La mejor forma de disminuir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad”, agregó.

(EFE) – Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó “la criminalización de los migrantes” al subrayar que “la gente no migra por gusto”, ante las acusaciones recientes contra estas comunidades por parte de mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente electo José Antonio Kast.

En el marco del Día Internacional del Migrante, Sheinbaum reiteró que “la gente no migra por gusto” e insistió en que la mayoría lo hace “por necesidad” y que, por lo tanto, el Gobierno de México “nunca va a estar de acuerdo con acciones que criminalicen a las y los migrantes”.

“La criminalización de las y los migrantes es no solamente un acto de poca humanidad, sino que genera problemas; siempre hemos planteado desde la (Cuarta) Transformación que la mejor forma de disminuir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre de cualquier país hacia otro y, al mismo tiempo, la protección de las y los migrantes y siempre dar una alternativa”, detalló la titular del Ejecutivo.

Reiteró que esta “siempre será la posición” del país norteamericano y recordó que a lo largo de su mandato se ha buscado dar “alternativas” a esta comunidad a partir de ofertas de “empleo o la repatriación”, en caso de que así lo quieran.

La respuesta por parte de la gobernante mexicana se da después de ser preguntada por los medios mexicanos sobre su posición ante las constantes acusaciones contra los migrantes por parte de Trump, quien el miércoles abrió su discurso a la nación atacando a los inmigrantes y en el que además aseguró que, gracias a las deportaciones, Estados Unidos en pocos meses ha ido “de lo peor a lo mejor”.

Sheinbaum también expresa esta posición después de que el recién electo presidente José Antonio Kast haya defendido medidas inspiradas en Trump, como la construcción de muros y franjas en las fronteras de Chile, así como la expulsión masiva de los inmigrantes irregulares que se encuentran en el país.

El Gobierno de México acumula 145.537 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos entre el 20 de enero —cuando Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria— y el 17 de diciembre.